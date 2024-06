Volodymyr Zelensky est arrivé en Normandie pour le 80e anniversaire du Débarquement

Par Euronews avec agences

Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, et sa femme, font leur arrivée lors des commémorations sur la plage d'Omaha Beach. Ils sont accueillis par Emmanuel Macron et la Première dame.

PUBLICITÉ

Il est venu commémorer la fin de la guerre en Europe au siècle précédent, mais aussi témoigner des horreurs du conflit que connaît son pays actuellement. Volodymyr Zelensky et sa femme Olena Zelenska sont arrivés en Normandie pour assister aux célébrations du 80e anniversaire du Débarquement, la plus grosse opération militaire du XXe siècle sur le sol européen.

"C'est un honneur d'avoir participé à cette cérémonie. C'était important que tous les alliés célèbrent la Libération et la liberté. C'était très chaleureux, j'ai reçu beaucoup de soutiens. Merci à la France de m'avoir invité." a commenté sa participation Volodymyr Zelensky au micro de France 2.

Cette visite intervient alors que le dirigeant ukrainien à obtenir des munitions et du matériel militaire de ses alliés occidentaux, ainsi que leur aval pour frapper des cibles à l'intérieur du territoire russe.

Le président américain s’est également joint à la cérémonie. Après avoir salué les vétérans américains qui ont pris part au Débarquement, il a salué la contribution américaine à la libération de l'Europe et a souligné que les États-Unis devaient continuer à jouer un rôle international à l'avenir.

"Les États-Unis, l'OTAN et une coalition de plus de 50 pays se tiennent fermement aux côtés de l'Ukraine. Nous ne nous retirerons pas. Parce que si nous le faisons, l'Ukraine sera soumise et cela ne s'arrêtera pas là. nos voisins seront menacés. L’Europe entière sera menacée. Et ne vous y trompez pas, les autocrates du monde entier surveillent de près ce qui se passe en Ukraine, pour voir si nous laissons cette agression illégale se dérouler sans contrôle. se rendre aux tyrans, se plier aux dictateurs est tout simplement impensable" a déclaré Joe Biden.

La cérémonie internationale à Omaha Beach a eu lieu ce jeudi après-midi. Virginia Mayo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

La famille royale britannique et le Premier ministre Rishi Sunak du Royaume-Uni ont également pris part aux commérations.

Sous le regard de ses invités, Emmanuel Macron a décerné à 14 vétérans américains la Légion d’honneur, la plus haute distinction française.

"Ceux qui ont débarqué le 6 juin ne se battaient pas sur leur sol ni pour leur village. Ils se battaient contre une idéologie mortifère, contre une culture de haine tentaculaire. (..) Nous sommes tous des enfants du Débarquement" a affirmé le Président français lors de son discours, en ajoutant :"face à ceux qui prétendent changer les frontières par la force ou réécrire l'Histoire, soyons digne de ceux qui débarquèrent ici."

A Saint-Laurent-sur-Mer, la cérémonie a ensuite vu se succéder un chœur d’enfants et d’adolescent qui ont entonné Le Chant des partisans, ainsi que la lecture de lettres militaires américain, britannique et canadien ayant débarqué le 6 juin 1944 ou encore le Prélude de Bach interprété au piano.