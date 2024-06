Les dirigeants des 27 États membres se réuniront à Bruxelles la semaine prochaine pour finaliser et adopter l'agenda stratégique.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie aura un impact important sur l'agenda stratégique de l'UE. La guerre d’agression menée par Moscou continue d'avoir des répercussions profondes sur l'énergie, l'économie et la sécurité de l'Union.

L'agenda stratégique est la feuille de route politique de l'Union établie par les dirigeants lors du Conseil européen et qui guidera le travail de la prochaine Commission européenne pour la période 2024-2029.

Le Pacte vert, qui englobe des textes législatifs pour parvenir à la neutralité carbone en 2050, devrait rester un élément central. Et ce, malgré les revirements observés ces derniers mois à la suite de vastes manifestations d'agriculteurs et à la veille des élections européennes.

Mais l'objectif sera différent.

"Les politiques vertes prendront un nouveau tournant en Europe", anticipe Simone Tagliapietra, analyste à l’institut Bruegel. "Ces politiques seront mises au service de la compétitivité d'une part, et de la sécurité d'autre part".

"Cela a du sens, car au cours des cinq dernières années, nous avons fait beaucoup de législation pour le Pacte vert européen, et maintenant nous devons passer à la mise en œuvre", explique-t-il.

La Chine et les Etats-Unis

Mais les circonstances géopolitiques qui influencent l'agenda stratégique vont au-delà de la guerre de la Russie contre l'Ukraine.

La politique commerciale déloyale de la Chine et la nécessité de conclure des partenariats pour obtenir des matières premières et de nouveaux marchés, en particulier en Afrique et en Amérique du Sud, orienteront également les travaux de l'UE.

La nécessité d'une "Europe forte et sûre" et d'une "Europe prospère et compétitive" grâce à une plus grande capacité industrielle - tant civile que militaire - vise également à réduire les dépendances à l'égard du principal allié de l'Union : les États-Unis.

"Il y a un autre élément qui est très important : les élections américaines et ce qui se passera si (l'ancien président Donald) Trump revient à la Maison Blanche. Qu'arrivera-t-il à l'Europe en termes de ses propres capacités de défense dans le cas où, disons, les États-Unis refusent un certain soutien dans le contexte de l'OTAN ?" s'interroge Simone Tagliapietra.

De nouvelles ressources financières

Une autre question concerne le financement de ces ambitions. Selon le chercheur de l’institut Bruegel, il y a trois sources possibles de revenus qui devraient être réformées.

"Premièrement, nous devons faire un meilleur usage du budget européen. Il faudrait discuter de la manière dont nous allons dépenser cet argent et de sa taille", juge Simone Tagliapietra.

"Deuxièmement, la Banque européenne d'investissement jouera certainement un rôle plus important dans les années à venir en ce qui concerne tous ces éléments. Et enfin, la nouvelle dette. Y aura-t-il la possibilité de créer une nouvelle ligne de crédit après la fin du programme NextGenerationEU, en 2026 ?"

Le projet d'ordre du jour comprend également un chapitre intitulé "Europe libre et démocratique", destiné à renforcer l'État de droit, ainsi qu'une partie sur l'élargissement et la manière de se préparer à l’arrivée de nouveaux membres, notamment l'Ukraine, la Moldavie et les pays des Balkans occidentaux.

"L'élargissement implique que les pays qui souhaitent adhérer aient la capacité d'appliquer le droit communautaire, ce qui nécessite de nombreuses réformes dans ces pays et exigera également une nouvelle gouvernance au niveau de l'UE", prévient l’analyste.

"Par conséquent, nous devrons également repenser la manière dont nous prenons nos décisions : l'unanimité dont nous disposons actuellement en matière de politique étrangère devra peut-être être revue à l'avenir, car il n'est pas concevable d'accorder un droit de veto à un pays quelconque si le club s'élargit encore davantage", poursuit-il.

Les dirigeants européens devraient finaliser et adopter l'ordre du jour lors de leur prochain sommet qui se tiendra à Bruxelles les 27 et 28 juin.