La défense de l'UE, un enjeu secondaire d'après les électeurs européens

L'Union européenne doit elle créer une capacité de défense commune ? Et qu'en pensent les électeurs européens à l'approche des élections de juin ? Notre sondage exclusif IPSOS/Euronews vous en dit plus.

Plus d'un tiers des électeurs les plus eurosceptiques pensent que l'UE devrait donner la priorité à une politique de défense commune, selon un sondage exclusif réalisé pour Euronews.

Une enquête Ipsos menée auprès de 26 000 électeurs européens a montré que près de la moitié d'entre eux sont favorables à la mise en commun des pouvoirs militaires - un résultat qui devrait réconforter la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a fait de la défense l'un des axes centraux de sa campagne de réélection.

Le sondage, qui a été réalisé dans des pays représentant 96 % de la population de l'Union européenne avant les élections européennes prévues en juin, montre que les électeurs sont surtout préoccupés par l'inflation, les inégalités et les migrations.

Toutefois, le renforcement des défenses serait toujours plus populaire que l'envoi d'aide à l'Ukraine, déchirée par la guerre, ou que la protection des minorités, selon l'enquête.

De nombreux États membres de l'UE commencent à renforcer leur armée après l'éclatement d'une véritable guerre en Ukraine, et compte tenu des signes indiquant que les États-Unis dirigés par Donald Trump pourraient se montrer moins attachés à l'OTAN.

Bien qu'elle soit davantage une superpuissance économique et réglementaire qu'une superpuissance militaire, l'UE a commencé à chercher à rendre l'achat d'armes plus efficace, et le commissaire européen chargé du marché unique, Thierry Breton, a même évoqué la création d'un fonds de défense de 100 milliards d'euros.

Selon l'enquête, le renforcement de la défense européenne est particulièrement populaire dans des pays tels que la Finlande et la Pologne, peut-être parce que les voisins de la Russie s'inquiètent de sa belligérance accrue.

En revanche, la Hongrie, dont le gouvernement a bloqué à plusieurs reprises les sanctions à l'encontre de la Russie et le soutien à l'Ukraine, et l'Autriche, dont la constitution garantit la neutralité, sont beaucoup moins favorables à un tel renforcement.

Le soutien est le plus élevé parmi les électeurs de plus de 50 ans et dans les partis centristes qui sont susceptibles de soutenir la candidature de Mme von der Leyen pour un second mandat.

Mais il est aussi étonnamment fort parmi ceux qui se méfient habituellement de l'idée de confier des pouvoirs à Bruxelles. Près de la moitié (45 %) des électeurs des Conservateurs et Réformistes européens (CRE) et plus d'un partisan sur trois du groupe plus nationaliste Identité et Démocratie (ID) sont favorables à des politiques militaires renforcées.

"La défense commune des frontières et des intérêts européens est l'une des rares choses pour lesquelles l'Union européenne est utile", a déclaré le législateur Nicola Procaccini (Italie/ECR) lors d'un débat en février.

Toutefois, les promesses de Mme von der Leyen d'européaniser les dépenses de défense pourraient se heurter à des obstacles, car dans le passé, ce sont toujours les États membres qui ont levé les armées.

Le fait que l'Europe devienne une superpuissance en matière de défense est une "attaque directe contre la souveraineté de nos nations", a déclaré Jean-Paul Garraud (France/ID) au cours du même débat, ajoutant que "les soldats ne sont pas prêts pour la guerre" : "Les soldats ne sont pas prêts à mourir pour l'Europe".

Ce scepticisme est partagé par ceux qui envisagent de voter pour l'extrême gauche, dont le manifeste pour 2024 - pour une alliance qui comprend de nombreux partis communistes et le parti allemand Die Linke - s'engage à réduire les dépenses militaires et à libérer l'Europe des armes nucléaires.