Que signifie la victoire du Nouveau Front populaire pour l'Europe ?

Le barrage contre l'extrême droite a protégé le bloc européen d’un choc politique, selon les experts.

L'Europe retenait son souffle. Des soupirs de soulagement ont finalement été poussés aux quatre coins du continent à l'annonce de la victoire du Nouveau Front populaire dimanche.

Les centristes craignaient que l'arrivée potentielle de l’extrême droite au gouvernement en France - la deuxième économie la plus puissante de l’Union européenne - ne sème l’instabilité économique et politique et ne sape le soutien indéfectible du bloc à l’Ukraine.

Mais avec un parlement suspendu et aucune voie claire vers une coalition gouvernementale, l’impasse politique à Paris jette encore l’incertitude sur la capacité de la France à exercer son influence à Bruxelles.

Les résultats définitifs de lundi matin attribuent à l’alliance de gauche du Nouveau Front populaire 182 des 577 sièges de l’Assemblée nationale, à l’alliance centriste du président Macron 168 sièges et 143 au Rassemblement national d’extrême droite.

Un scénario plausible serait une cohabitation entre un gouvernement de gauche partageant le pouvoir avec le président centriste Emmanuel Macron.

Malgré la perte de sièges de son parti à l’Assemblée nationale, Macron émerge avec sa crédibilité politique intacte, selon un expert.

"Il sera moins affaibli que prévu et la France continuera d’exercer son rôle international avec un certain panache, comme elle l’a fait jusqu’à présent", a déclaré à Euronews Federico Santopinto, directeur du think tank français IRIS.

Un gouvernement fort à Paris est considéré comme un pilier essentiel de la stabilité de l’UE.

La France naviguant désormais en territoire politique inconnu, les analystes appellent à une solution "pragmatique" qui permette à Paris de tenir ses priorités urgentes tout en "repoussant" la menace de l’extrême droite.

Pour Olivia Lazard, membre du groupe de réflexion Carnegie Europe, la défaite inattendue de l’extrême droite au deuxième tour signifie que Macron "conservera sa crédibilité" tandis que la France évitera "de se replier sur une sorte de discours souverainiste et nationaliste qui est évidemment contre l’Europe."

"La France, à l’heure actuelle, est toujours l’un des bastions clés en Europe contre la montée de la droite radicale et contre l’influence de la Russie", a déclaré Olivia Lazard à Radio Schuman d’Euronews.

"Cela signifie que l’Europe restera en sécurité encore relativement longtemps lorsqu’il s’agira de questions de défense", a-t-elle ajouté.

"Soulagement" à Kyiv

Une victoire au deuxième tour du Rassemblement national, qui a remporté le premier tour du scrutin il y a une semaine, aurait constitué une menace supplémentaire pour le soutien de l’UE à l’Ukraine.

Le parti de Marine Le Pen a des liens historiques avec la Russie et avait promis de limiter l’aide française à l’Ukraine. Le parti a contracté un prêt controversé de 9 millions d’euros chez une banque russe en 2014, malgré les sanctions contre Moscou pour l’occupation illégale de la Crimée.

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a été parmi les premiers des 27 dirigeants de l’UE à réagir à l'annonce des résultats : "À Paris l’enthousiasme, à Moscou la déception, le soulagement à Kyiv", a déclaré Donald Tusk sur le réseau social X. "Assez pour être heureux à Varsovie."

Les dirigeants européens - en particulier sur le flanc oriental - craignaient que l'influence du président Macron dans la politique étrangère ne soit affaiblie s’il avait été forcé de conclure un accord de cohabitation avec l'extrême droite, et que cela aurait à son tour dilué le soutien financier et militaire de Paris à Kyiv.

Le parti de Marine Le Pen avait notamment changé de position sur la guerre à la veille des élections européennes de juin, affirmant qu’il continuerait à fournir une aide à la défense mais n’enverrait pas de missiles longue portée ou d’autres armes qui permettraient à l’Ukraine de frapper le territoire russe.

Cependant le chef de La France Insoumise a également été accusé dans le passé d’adopter une position favorable à la Russie.

Jean-Luc Mélenchon - un défenseur du non-alignement militaire de la France - a déclaré en février qu’il était "temps de négocier la paix en Ukraine avec des clauses de sécurité mutuelle" et s’est toujours opposé à l’envoi d’armes sophistiquées à Kyiv.

Le soutien à l’Ukraine est l’une des questions qui pourraient briser l’unité du Nouveau Front populaire, qui fusionne de nombreux types de socialisme, de la gauche modérée à la gauche radicale.

Pour Laetitia Langlois, maîtresse de conférences à l’Université d’Angers, le Parti socialiste (PS) et son dirigeant Raphaël Glucksmann pourraient jouer un rôle important dans la mise en place d’une coalition pro-ukrainienne.

Avec 77 sièges, LFI est le parti du Nouveau Front populaire ayant obtenu le plus de sièges. Le Parti socialiste - auquel appartient Raphaël Glucksmann, membre du Parlement européen - et ses alliés ont obtenu 59 sièges.

"Raphaël Glucksmann, qui est évidemment, comme nous le savons, très favorable à l’Ukraine, tentera peut-être de tempérer les discours de LFI", a expliqué Langlois.

"Il serait difficile, même pour LFI, d’occuper une position au sein d’un gouvernement qui remettrait en question le soutien de la France à l’Ukraine ", a-t-elle ajouté.

Les défenseurs du climat soulagés

La défaite du Rassemblement national a également été saluée par les défenseurs du Pacte vert européen.

Jordan Bardella, dirigeant du Rassemblement national, qui espérait obtenir le poste de Premier ministre français, avait auparavant appelé le gouvernement français à "renoncer" au Pacte vert et attaqué ce qu’il a qualifié de politiques environnementales "punitives" de l’UE.

L’alliance de gauche a, en revanche, appelé à un plan climatique visant la neutralité carbone d’ici 2050 et souhaite que la France devienne une puissance dans les énergies renouvelables comme l’éolien offshore et l’hydroélectricité.

"Cette élection française est un signal d’alarme pour les dirigeants européens. Il est temps de prendre des mesures pour lutter contre la désindustrialisation, le sous-investissement et les factures d’énergie des ménages, qui ont augmenté en raison d’une dépendance coûteuse aux importations de gaz, de pétrole et de charbon", a déclaré Neil Makaroff, directeur du groupe de réflexion européen Perspectives stratégiques.

Toutefois, les experts avertissent qu'un Emmanuel Macron affaibli pourrait avoir des implications négatives pour la lutte contre le changement climatique.

"Les résultats sont une bonne nouvelle pour l’engagement de la France en faveur de l’action climatique dans son pays, à condition que le Parlement puisse développer une culture de coalition plus forte", a déclaré Lola Vallejo, conseillère spéciale pour le climat à l’Iddri.

"Macron peut continuer à peser personnellement sur les affaires internationales climatiques et financières, comme il l’a souvent fait, mais sa position est plus incertaine."