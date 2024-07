Par Serge Duchêne avec AP

Les turbulences politiques pourraient ébranler les marchés et l'économie française, la deuxième de l'UE, et avoir des répercussions considérables sur la guerre en Ukraine, la diplomatie mondiale et la stabilité économique de l'Europe.

Le Nouveau Front populaire, une coalition disparate des forces de gauche, a remporté le plus grand nombre de sièges lors des élections législatives de dimanche, contenant une poussée de l'extrême droite du 1er tour et des européennes, mais ne parvenant pas à obtenir la majorité.

La France, pilier de l'Union européenne et pays hôte des Jeux olympiques, se trouve ainsi confrontée à la perspective étonnante d'un Parlement sans majorité et d'une paralysie politique.

En convoquant les élections le 9 juin, après la poussée de l'extrême droite dans le scrutin français pour le Parlement européen, le président Emmanuel Macron a déclaré que le fait de se tourner à nouveau vers les électeurs apporterait une "clarification".

À presque tous les niveaux, ce pari semble s'être retourné contre lui. Selon les résultats officiels publiés tôt lundi, les trois principaux blocs sont loin d'avoir obtenu les 289 sièges nécessaires pour contrôler les 577 sièges de l'Assemblée nationale, la plus puissante des deux chambres législatives françaises.

Les résultats indiquent un peu plus de 180 sièges pour la coalition de gauche du Nouveau Front populaire, qui arrive en tête, devant l'alliance centriste de M. Macron, avec plus de 160 sièges. Le Rassemblement national d'extrême droite de Marine Le Pen et ses alliés ont été limités à la troisième place, bien que leurs plus de 140 sièges soient encore bien supérieurs à la meilleure performance précédente du parti, à savoir 89 sièges en 2022.

Un Parlement sans majorité : la France en territoire inconnu

"Notre pays connaît une situation politique sans précédent et se prépare à accueillir le monde dans quelques semaines", a déclaré le Premier ministre Gabriel Attal, qui prévoit de présenter sa démission plus tard dans la journée.

Dans la perspective des Jeux olympiques de Paris, M. Attal a déclaré qu'il était prêt à rester à son poste "aussi longtemps que le devoir l'exigera". Il reste à M. Macron trois ans de mandat présidentiel.

M. Attal a exprimé plus clairement que jamais sa désapprobation à l'égard de la décision choquante de M. Macron de convoquer les élections, déclarant : "Cette dissolution, je ne l'ai pas choisie, mais j'ai refusé de la subir". Dans l'Assemblée nationale sortante, l'alliance centriste du président était le plus grand groupe, bien qu'elle n'ait pas la majorité absolue. Elle a néanmoins été en mesure de gouverner pendant deux ans, en faisant appel à des législateurs d'autres camps pour contrer les efforts visant à la faire tomber.

La nouvelle législature semble dépourvue d'une telle stabilité. Lorsque M. Macron s'envolera pour Washington afin de participer cette semaine à un sommet de l'OTAN, il quittera un pays dont on ne sait pas exactement qui sera son prochain premier ministre et qui risque de devoir partager le pouvoir avec un homme politique profondément opposé à sa politique.

Mélenchon "prêt à gouverner"

Pourtant, nombreux sont ceux qui se sont réjouis. Sur la place Stalingrad, à Paris, les partisans de la gauche ont applaudi à tout rompre lorsque des projections montrant l'alliance à venir ont été diffusées sur un écran géant. Des cris de joie ont également retenti sur la place de la République, dans l'est de Paris, où des personnes ont spontanément serré des inconnus dans leurs bras et où des applaudissements ininterrompus ont retenti pendant plusieurs minutes après l'arrivée des projections.

Marielle Castry, secrétaire médicale, se trouvait dans le métro parisien lorsque les résultats prévisionnels ont été annoncés.

"Tout le monde avait son smartphone et attendait les résultats, puis tout le monde était ravi", raconte cette femme de 55 ans. "J'étais stressée depuis le 9 juin et les élections européennes. ... Et maintenant, je me sens bien. Je suis soulagé."

Avant même que les électeurs n'aient voté, les élections ont redessiné la carte politique de la France. Elle a incité les partis de gauche à mettre de côté leurs divergences et à s'unir au sein de la nouvelle alliance de gauche. Celle-ci s'engage à revenir sur de nombreuses réformes phares de M. Macron, à lancer un programme de dépenses publiques extrêmement coûteux et à adopter une ligne beaucoup plus dure à l'égard d'Israël en raison de la guerre avec le Hamas.

M. Macron a qualifié la coalition de gauche d'"extrême" et a averti que son programme économique, qui prévoit plusieurs dizaines de milliards d'euros de dépenses publiques, financées en partie par des hausses d'impôts pour les hauts revenus et sur la fortune, pourrait être ruineux pour la France, déjà critiquée par les organes de surveillance de l'UE pour sa dette.

Pourtant, les dirigeants du nouveau Front populaire ont immédiatement poussé M. Macron à donner à l'alliance la première chance de former un gouvernement et de proposer un premier ministre.

Jean-Luc Mélenchon, le leader le plus en vue de la coalition de gauche, a déclaré qu'il était "prêt à gouverner".

Le RN, record historique des voix, mais loin de la majorité escomptée

Bien que le Rassemblement national ait obtenu plus de sièges que jamais, le parti anti-immigration, historiquement lié à l'antisémitisme et au racisme, n'a pas réussi à obtenir la majorité absolue qui aurait donné à la France son premier gouvernement d'extrême droite depuis la Seconde Guerre mondiale.

"Déçu, déçu", a déclaré Luc Doumont, 66 ans, partisan de l'extrême droite. "Enfin, content de voir notre progression, parce que depuis quelques années, on fait mieux".

Après que le parti a terminé en tête du premier tour le week-end dernier, ses rivaux se sont efforcés d'anéantir ses espoirs de victoire directe dimanche, en retirant stratégiquement des candidats dans de nombreuses circonscriptions. De nombreux candidats d'extrême droite se sont ainsi retrouvés en tête-à-tête avec un seul adversaire, ce qui a rendu leur victoire plus difficile.

De nombreux électeurs ont décidé qu'il était plus important pour eux d'empêcher l'extrême droite d'accéder au pouvoir que toute autre chose, en soutenant ses adversaires au second tour, même s'ils n'appartenaient pas au camp politique qu'ils soutiennent habituellement.

Néanmoins, Mme Le Pen, chef du Rassemblement national, qui devrait se présenter une quatrième fois à la présidence française en 2027, a déclaré que les élections avaient jeté les bases de "la victoire de demain".

"La réalité est que notre victoire n'est que différée", a-t-elle ajouté. Mais la sœur aînée de Mme Le Pen, Marie-Caroline, a été l'une des perdantes de son parti dimanche, battue par un candidat de gauche et seulement 225 voix dans sa circonscription.

Jordan Bardella, protégé de Mme Le Pen âgé de 28 ans et qui espérait devenir premier ministre, a déploré que le résultat national "jette la France dans les bras de l'extrême gauche" et dénoncé une "alliance du déshonneur" des forces présidentielles avec le NFP.

Une déclaration du bureau de M. Macron a indiqué qu'il ne serait pas pressé d'inviter un premier ministre potentiel à former un gouvernement. Il a déclaré qu'il suivait les résultats et qu'il attendrait que la nouvelle Assemblée nationale prenne forme avant de prendre "les décisions qui s'imposent".

En France, pas de tradition des coalitions

Contrairement à d'autres pays européens plus habitués à former des gouvernements de coalition, la France n'a pas pour tradition de voir des législateurs de camps politiques rivaux s'unir pour former une majorité. La France est également plus centralisée que beaucoup d'autres pays européens, avec beaucoup plus de décisions prises à Paris.

Le président espérait qu'avec le destin de la France entre leurs mains, les électeurs se détourneraient de l'extrême droite et de l'extrême gauche pour revenir vers les partis traditionnels plus proches du centre — où Macron a trouvé une grande partie du soutien qui lui a permis de remporter la présidence en 2017 et à nouveau en 2022.

Mais plutôt que de se rallier à lui, des millions d'électeurs ont profité de sa décision surprise pour exprimer leur colère contre l'inflation, la criminalité, l'immigration et d'autres griefs, y compris le style de gouvernement de M. Macron.

La forte polarisation de la politique française — en particulier au cours de cette campagne torride et rapide — ne manquera pas de compliquer tout effort de formation d'un gouvernement. Le racisme et l'antisémitisme ont entaché la campagne électorale, de même que les campagnes de désinformation russes, et plus de 50 candidats ont déclaré avoir été agressés physiquement, ce qui est tout à fait inhabituel en France.