Des utilisateurs des réseaux sociaux accusent Olena Zelenska, l'épouse du président ukrainien Volodymyr Zelensky, d'avoir utilisé des millions d'euros de l'argent des contribuables pour acheter une voiture de luxe. Le Cube mène l'enquête.

PUBLICITÉ

L'invasion de l'Ukraine par la Russie fait rage, tout comme la guerre de désinformation menée par Moscou contre ses adversaires.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'est pas étranger à ces fausses informations, mais cette fois, c'est son épouse, Olena Zelenska, qui est visée par une tentative de discréditer le soutien international à leur pays.

La photo qui circule sur les réseaux sociaux est censée montrer la facture d'une Bugatti de 4,4 millions d'euros achetée par la Première dame ukrainienne.

Une fausse facture a été largement diffusée sur les médias sociaux. Euronews

La devise n'est pas précisée, mais beaucoup supposent qu'il s'agit de dollars ou d'euros.

La facture indique le nom d'Olena Zelenska et précise que la voiture sera livrée à Paris, avec une date de production fixée à janvier 2026.

Parfois, la photo est partagée avec *des allégations selon lesquelles la Bugatti a été achetée avec "l'argent du contribuable américain", tandis que d'autres messages en ligne suggèrent que ce sont les "contribuables britanniques" qui l'ont payée*.

Selon certains versions, ce sont les contribuables américains qui ont payé la Bugatti, selon d'autres, ce sont des citoyens britanniques. Euronews

Quoi qu'il en soit, l'implication est que Volodymyr Zelensky et sa femme détournent l'argent de l'Occident destiné à soutenir l'Ukraine contre l'invasion de la Russie.

Mais, comme le rapporte la BBC, ces messages sont faux et font partie d'une campagne de désinformation russe visant les États-Unis à l'approche de l'élection présidentielle de novembre.

Une "vérité cachée"

L'affirmation selon laquelle Olena Zelenska a acheté la voiture est apparue dans divers organes de presse russes peu médiatisés en ligne, qui renvoient tous à un site web français prétendument respectable.

Ironie du sort, ce site s'appelle "Vérité Cachée".

Selon ce site, le couple Zelensky aurait participé à une démonstration privée avec la marque automobile Bugatti lors de leur séjour en France à l'occasion des commémorations du jour J en juin.

Olena Zelenska aurait passé une commande pour l'un des 250 premiers exemplaires d'une nouvelle voiture de luxe qui n'a pas encore été rendue publique, d'après Vérité Cachée.

Des journalistes auraient obtenu la facture, et l'article montrerait également un vendeur en train de parler de l'affaire. Cependant, tout cela a été inventé.

Il devient difficile pour l'œil humain de détecter les "deepfakes", mais il existe certains indices. Euronews

Dans une déclaration publiée sur le compte Instagram officiel de Bugatti Paris, le concessionnaire automobile où la Première dame ukrainienne aurait acheté la voiture a nié à la fois l'existence de la transaction et l'authenticité de la facture.

Il a déclaré qu'elle présentait plusieurs erreurs, parmi lesquelles un prix incorrect, des descriptions inexactes et un graphique obsolète.

PUBLICITÉ

La facture ne comporte pas non plus de détails tels que le numéro de commande et l'adresse du vendeur, qui sont obligatoires sur les factures françaises.

"Le Car Lovers Group a déjà engagé une action en justice contre les faits susmentionnés en déposant une plainte pénale pour faux, usage de faux, usurpation d'identité et diffamation", précise le communiqué.

"Une fois de plus, le Car Lovers Group dénonce fermement cette campagne de désinformation", ajoute-t-il.

Quant à la vidéo du concessionnaire parlant de la vente, elle a été générée par l'intelligence artificielle. L'homme qui apparaît dans la vidéo n'existe pas et son visage a été construit à partir d'une photo d'archives, selon les vérificateurs de faits.

PUBLICITÉ

Les experts affirment qu'il devient difficile pour l'œil humain d'identifier les "deepfakes", mais qu'il existe certains signes révélateurs, tels que des mouvements étranges et un ton de voix robotisé.

Soyez toujours à l'affût de la désinformation russe

Les médias publics russes et d'autres organes à tendance pro-russe ont accusé à plusieurs reprises le couple Zelensky de détourner de l'argent et d'amasser des richesses pour financer un style de vie luxueux grâce à l'aide de l'Occident. Aucune de ces allégations ne s'est avérée vraie.

En revanche, elles témoignent d'une vaste campagne de désinformation russe destinée à influencer l'opinion publique en Europe et dans le monde occidental, à déstabiliser le soutien à l'Ukraine et à saper la démocratie.

Ces fausses informations sont d'autant plus répandues en période électorale, comme ce fut le cas au Royaume-Uni et en France la semaine dernière, et à l'approche des élections américaines de la fin de l'année.