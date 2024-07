A Pilsen les synergies du projet TechTower

Ce projet, hébergé dans une ancienne brasserie, permet à ceux qui souhaitent innover de se retrouver dans des locaux dotés d'équipements à la pointe, et de partager les savoirs autour de la Tech.

A Pilsen, en République Tchèque, c’est dans un lieu historique que s’écrivent aujourd’hui les avancées dans le domaine de la Tech. Cette brasserie, où la bière blonde a vu le jour, innove encore, en abritant désormais le projet européen TechTower.

“On organise près de 80 événements pendant l'année", indique Tomáš Cholinský, directeur de SIT Port, en charge de l'administration des technologies de l'information de la ville de Pilsen. "On enseigne aux élèves du secondaires et dans les universités. On organise des hackathons et des festivals comme celui-ci".

Le festival We Innovate Pilsen, qui s'est déroulé cette année les 7 et 8 juin, n'est qu'un exemple de ce que TechTower peut offrir à ceux qui innovent, et aux jeunes pousses comme CIE, spécialisée dans la réalité virtuelle destinée à l'éducation.

"TechTower offre des conditions optimales, pour notre entreprise", note Mark Bárdy, PDG de CIE. "Non seulement en termes de locaux, car nous disposons d'excellents bureaux et d'installations, mais aussi en termes de connexion entre la ville et l'université, et avec d'autres organismes publics et entreprises. Les conditions sont telles que ce sont nos clients qui viennent à nous et non l'inverse, ce qui nous permet d'économiser beaucoup de temps et d'argent”.

Le projet TechTower a coûté près de 26 millions d'euros, dont 7 millions sont financés par la politique de cohésion européenne.

Le bâtiment, de 10 000 mètres carrés, dispose d’une salle aux fonctions diverses, qui peut accueillir les événements. Il est jouxté par des bureaux, des espaces de coworking et d'autres équipements, notamment une fosse de 10 mètres de profondeur, la plus grande du pays, où les secouristes peuvent tester leur matériel, comme un drone aquatique.

"Avant l’existence de cette fosse, ici, il n'était tout simplement pas possible de s'entraîner n'importe où dans de bonnes conditions", explique Filip Kopecký, membre du service de sauvetage aquatique de Croix-Rouge tchèque, "parce que la piscine la plus profonde sert uniquement à la natation, elle mesure 50 mètres de long et dispose d’une profondeur de 2 mètres, donc on ne pouvait pas s’exercer comme ici".

Le principal objectif du projet est de proposer une éducation aux nouvelles technologies. Résultat, de nombreux talents émergents s’épanouissent ici.

"Nous avons ici des hackers de l'équipe nationale de la République tchèque", précise Tomáš Cholinský . "Il y a ici des gars qui ont construit leur propre petite voiture à hydrogène. Je suis fier de ceux qui travaillent avec SPOT."

SPOT, c’est le nom des deux robots de Boston Dynamics que la ville a achetés pour que les étudiants puissent tester cette technologie. Des étudiants à peine âgés de 16 ans, voire 15 ans, comme Samuel.

"Mon ami Martin et moi avons l'intention de créer un rover qui nous permettrait peut-être de remporter des bourses d'études", développe Samuel. "Et grâce au soutien qu’on trouve ici, où on a programmé SPOT, on a un lieu pour fabriquer un robot et obtenir des fonds."

De la brasserie à la programmation de robots, Pilsen vit désormais au rythme de la TechTower et sait toujours regarder vers l’avenir.