Des milliers de personnes à Majorque rassemblées contre le surtourisme

Les organisateurs de ce rassemblement estiment qu’un nombre trop important et non encadré de touristes entraîne une baisse des salaires, une perte de la qualité de vie et une augmentation du prix des logements.

Des milliers de personnes ont manifesté à Majorque pour dénoncer les effets négatifs du surtourisme.

"Il est temps de dire que ça suffit. Nous voulons des mesures concrètes pour limiter et réduire le nombre de touristes et améliorer le bien-être de la population locale", a déclaré Joan Feminia, porte-parole de la plateforme "Moins de tourisme, plus de vie", qui à l'origine du rassemblement.

Les manifestants ont défilé sous la bannière "Changeons de cap - limitons le tourisme", une action à laquelle se sont jointes 110 autres organisations civiques.

"Depuis que nous vivons ici, nous avons vu la vitesse à laquelle le tourisme s'est développé, de manière incontrôlée et non écologique", a déclaré l'un des manifestants.

Cette manifestation, en pleine saison touristique, se veut "un tournant, un coup sur la table et le début d'actions et de mobilisations sur les quatre îles, et pas seulement à Majorque", expliquent les organisateurs.

L'année dernière, l'autorité aéroportuaire AENA a déclaré que les départs et les arrivées à l'aéroport de Palma pour le seul mois de juillet avaient augmenté de 5,9 % par rapport au même mois en 2022, avec 4,3 millions de personnes transitant par l'aéroport.

Palma est ainsi devenue la troisième destination estivale la plus populaire d'Espagne, derrière Madrid et Barcelone.

Au début du mois, des milliers d'habitants de Barcelone ont également protesté contre l'impact du surtourisme.

Environ 3 000 personnes représentant plus de 140 organisations sont descendues dans la rue, aspergeant les touristes d'eau et criant "les touristes rentrent chez eux". Les entrées des hôtels et des restaurants ont été fermées, en guise de symbole.

Ces manifestants réclamaient des mesures avant une saison estivale qui, selon les experts, devrait affichés de nouveaux records de fréquentation dans la ville et dans la région de Catalogne. Barcelone est la ville la plus visitée d'Espagne, accueillant 12 millions de personnes par an, dont beaucoup arrivent par bateau de croisière.

L'augmentation du nombre de touristes pressurisent les services de santé, la gestion des déchets, l'approvisionnement en eau et le logement, au détriment des résidents. Le développement de la construction d'hôtels et de logements met également en péril les sites historiques, la biodiversité et les ressources naturelles.

Le conseil municipal a récemment voté en faveur d'une augmentation de la taxe touristique de 4 euros par personne, à partir du mois d'octobre.

L'une des conséquences les plus sensible du surtourisme en Espagne est encore le manque de logements et la flambée des prix des loyers pour les résidents.

Les habitants de Málaga ont également exprimé leur frustration au début de l'année en recouvrant le centre de la ville espagnole d'autocollants indiquant aux visiteurs ce que les résidents pensaient d'eux.

Même cas de figure dans la ville de la Costa del Sol qui est aussi depuis longtemps une destination populaire pour les visiteurs étrangers, grâce à son climat ensoleillé et à son coût de la vie relativement bas. La récente arrivée de travailleurs en télétravail atendu le marché de l'immobilier.

Cette dynamique s'observe de manière globale, dans tout le pays, où des propriétaires ont expulsé des résidents anciens au profit de vacanciers ou ont augmenté les loyers de sorte que seuls les cadres en télétravail, à hauts revenus, peuvent payer. Des manifestations ont eu lieu contre le surtourisme d'Ibiza à Malaga en passant par Minorque.

Les îles Canaries connaissent une situation tout aussi dramatique.

Les manifestants affirment que les plus de 10 millions de visiteurs étrangers qui passent leurs vacances dans l'archipel chaque année impactent fortement le marché immobilier. Les habitants dormiraient dans des voitures et des grottes à cause de la flambée des prix de l'immobilier.

Une organisation locale a même déclaré que les îles "s'effondraient socialement et écologiquement" sous une telle pression.

La question est épineuse car le tourisme est une activité importante pour l'Espagne. L'organisation de professionnels Exceltur a déclaré que le tourisme représentait 71 % de la croissance réelle de l'économie espagnole l'année dernière et que la consommation des non-résidents représentait près d'un tiers de la croissance de 2,5 % de l'Espagne, en 2023, selon BBVA.

L'armertume vient du fait que beaucoup d'Espagnols estiment ne pas récolter les fruits de cette croissance.

La réaction de l'Europe

Le surtourisme ne se limite pas aux Baléares. De nombreux pays européens ont mis en place des taxes touristiques, notamment Venise, qui a également interdit aux bateaux de croisière de pénétrer dans son réseau de canaux qui est menacé.

À Amsterdam, les autorités et les habitants tentent depuis des mois d'inciter les touristes ivres, principalement britanniques, à rester à l'écart. À Athènes, le maire a annoncé une étude sur les capacités touristiques, afin de fixer les limites de la ville et de recueillir des données sur les locations à court terme et les hôtels.

Alors que le problème semble être mondial, l'Espagne qui mène la lutte au niveau local.

L'année dernière, à Barcelone, des graffitis indiquaient : "Nous crachons dans votre bière. Santé !"