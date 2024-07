La demande de von der Leyen de nommer des commissaires hommes et femmes reste lettre morte

Alors que les nominations de commissaires arrivent au compte-gouttes, le plan de Mme von der Leyen visant à garantir la parité hommes-femmes est confronté à des défis précoces.

La demande d'Ursula von der Leyen pour que les pays de l'UE proposent deux noms - un homme et une femme - pour postuler à une place dans sa nouvelle équipe est tombée dans l'oreille d'un sourd dans les capitales.

Alors que les États membres ont jusqu'au 30 août pour proposer des candidats au poste de commissaire européen pour le prochain mandat de cinq ans, aucun pays n'a encore fait part de sa volonté de présenter deux candidats des deux sexes, conformément à la demande de Mme von der Leyen.

"Je veux choisir les candidats les mieux préparés qui partagent l'engagement européen. Une fois de plus, je viserai à ce qu'il y ait autant d'hommes que de femmes à la table du Collège", a déclaré Mme von der Leyen lors de la séance plénière du Parlement européen à Strasbourg, après sa réélection la semaine dernière.

La présidente de la Commission a formalisé son appel dans une lettre envoyée aux gouvernements de l'UE jeudi matin. Un porte-parole de l'exécutif a confirmé que la lettre exposait explicitement le projet de Mme von der Leyen de trouver un équilibre entre les deux sexes.

Neuf Etats membres ont déjà confirmé leurs candidats, qui devront être auditionnés par Mme von der Leyen à partir de la mi-août et survivre à un vote des commissions du Parlement européen avant de pouvoir obtenir une place dans le nouveau "collège" de commissaires.

Sur ces neuf commissaires, six États membres présentent de nouveaux candidats, mais aucun n'a répondu à la demande de Mme von der Leyen.

Les trois autres - la Lettonie, les Pays-Bas et la Slovaquie - ont choisi de renommer leurs commissaires sortants et ne sont donc pas tenus de présenter à la fois un homme et une femme.

Le Taoiseach irlandais Simon Harris a déclaré aux journalistes cette semaine qu'il ne présenterait que l'ancien ministre des finances Michael McGrath, bien qu'il prenne la parité hommes-femmes "extrêmement au sérieux".

M. Harris a déclaré que Dublin "n'envoie pas à la légère son ministre des finances à Bruxelles", ce qui signifie que le gouvernement pourrait être réticent à proposer une autre candidate pour rivaliser avec le poids lourd McGrath.

Le premier ministre tchèque Petr Fiala a rejoint M. Harris en ne nommant qu'un candidat masculin jeudi, lorsqu'il a confirmé que son gouvernement avait choisi le ministre de l'industrie et du commerce Jozef Síkela pour postuler à une place au sein de l'exécutif de l'UE.

La Croatie a également désigné un seul homme, tandis que la Finlande, l'Espagne et la Suède n'ont présenté qu'une femme.

"Je pense que la demande de la présidente était claire pour les États membres : elle souhaite que les hommes et les femmes soient représentés de manière égale à la table du collège, et c'est pour cette raison qu'elle demande deux noms", a déclaré jeudi un porte-parole de la Commission européenne.

"Elle mènera, bien entendu, ses entretiens et choisira sur la base des mérites des candidats", a ajouté le porte-parole. "Je pense que son objectif est assez clair."

La Commission von der Leyen sortante comptait 13 femmes et 14 hommes.

Mme von der Leyen est la première femme à présider l'organe exécutif de l'UE. Elle s'est engagée à élaborer une "feuille de route pour les droits des femmes" au cours de son second mandat afin de combler l'écart de rémunération et de pension entre les hommes et les femmes, de lutter contre la violence à l'égard des femmes et de concilier vie professionnelle et vie privée.