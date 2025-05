Kaja Kallas en visite à Belgrade : "Je souhaite voir la Serbie progresser vers l'UE"

PUBLICITÉ

L'Est ou l'Ouest ? Kaja Kallas a appelé la Serbie, pays candidat à l'adhésion depuis 2012, à faire un choix stratégique qui déterminera son avenir.

La cheffe de la diplomatie européenne a rencontré jeudi le président serbe Aleksandar Vučić et des membres de son gouvernement à Belgrade, première étape de sa tournée dans les Balkans occidentaux.

"Il ressort clairement de mes conversations avec les dirigeants politiques de la Serbie que l'adhésion à l'UE reste leur objectif stratégique. Toutefois, je tiens à souligner que nous avons besoin de voir des actions qui réaffirment et soutiennent ces paroles", a-t-elle déclaré aux journalistes.

Ce sont les réformes qui permettront à la Serbie de progresser sur la voie de l'adhésion. Il n'y a pas de raccourci pour cela. De réels progrès doivent être réalisés ici à Belgrade. Kaja Kallas Haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères

Visite controversée de Vučić à Moscou

Bruxelles a fermement condamné la récente visite d’Aleksandar Vučić à Moscou, où il a assisté au défilé militaire du Jour de la Victoire.

Le président serbe s'est justifié en expliquant avoir voulu honorer la contribution du peuple serbe à la victoire sur le nazisme.

" Je ne comprends vraiment pas pourquoi il est nécessaire de rester côte à côte avec (le président russe Vladimir Poutine) qui mène cette horrible guerre en Ukraine ", a déclaré Kaja Kallas. "Et le président Vučić a expliqué sa version des faits. Donc, oui, nous avons eu une discussion très approfondie à ce sujet."

"J'en ai parlé en octobre et j'ai dit à tout le monde que je voyageais. Je n'ai menti à personne. J'ai annoncé où j'allais, contrairement à beaucoup d'autres qui ne l'ont pas annoncé et qui se sont donc retrouvés là-bas ", a-t-il expliqué après avoir rencontré le président du Conseil européen, Antonio Costa, à Belgrade au début du mois.

Contestation massive en Serbie

Le gouvernement de Belgrade est soumis à une pression intérieure importante après sept mois de grandes manifestations anti-corruption dirigées par des étudiants, qui ont éclaté après l'effondrement d'un auvent de gare dans la capitale régionale du nord, Novi Sad, le 1er novembre 2024, faisant 16 morts.

Kaja Kallas a rencontré les étudiants protestataires et exhorté la Serbie de faire de sérieux efforts pour promouvoir la liberté des médias, lutter contre la corruption et mettre en œuvre une réforme électorale.

"Ces réformes apporteront de réels avantages aux citoyens et au peuple serbe, comme l'ont demandé des centaines de milliers de manifestants au cours des dernières semaines. L'autonomie des universités doit être respectée", a-t-elle déclaré.

Kaja Kallas a également insisté sur la nécessité de normaliser les relations avec le Kosovo, l'ancienne province de la Serbie qui a déclaré son indépendance en 2008. La plupart des pays occidentaux reconnaissent son indépendance, mais pas la Serbie.

Les pourparlers entre les deux pays, sous l'égide de Bruxelles, sont gelés depuis longtemps, mais Kaja Kallas a déclaré que la normalisation était "fondamentale pour l'avenir européen de la Serbie".

"Il est temps de surmonter le passé et de se concentrer sur l'avenir commun", a-t-elle déclaré. "J'ai l'intention d'inviter les représentants de Belgrade et de Pristina à Bruxelles dès que possible pour discuter des mesures concrètes à prendre."

Les six pays des Balkans occidentaux se trouvent à des stades différents de l'adhésion, l'Albanie et le Monténégro étant actuellement considérés comme les chefs de file. La Serbie, la Macédoine du Nord et la Bosnie restent des pays candidats, tandis que le Kosovo n'est encore qu'un candidat potentiel à l'adhésion à l'UE.

L'invasion massive de l'Ukraine par la Russie en février 2022 a encouragé les dirigeants européens à faire pression pour que ces pays rejoignent l'Union, par crainte de l'instabilité.

Kaja Kallas a déclaré qu'elle était "profondément déterminée à encourager tous les pays des Balkans occidentaux à profiter de l'élan actuel de l'élargissement".

"Je souhaite voir la Serbie progresser vers l'UE", a réaffirmé la responsable de la politique étrangère de l'UE dans un message posté sur X à la suite de la réunion.

"Pour ce faire, les dirigeants politiques doivent mettre en œuvre les réformes nécessaires et clarifier l'orientation stratégique. La meilleure façon d'y parvenir est de restaurer la confiance et de rester fidèle aux principes démocratiques", a-t-elle ajouté.