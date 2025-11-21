La commissaire européenne ne voit pas d'alternative au Pacte pour la Méditerranée

« Qui ? Si nous ne sommes pas là ? » a-t-elle déclaré dans une interview exclusive accordée à Euronews.

« Nous comprenons que la Chine, la Russie et d'autres pays s'intéressent à cette partie du monde, mais l'Europe veut être présente », a-t-elle ajouté. « Nous sommes les plus gros contributeurs financiers des pays [du sud de la Méditerranée]. Nous ne voulons pas être que ça, nous voulons aussi être des acteurs », a déclaré la politicienne croate.

Depuis que Bruxelles a présenté cette initiative il y a quelques semaines, les critiques ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que le nouveau pacte pourrait reproduire les lacunes des précédentes politiques euro-méditerranéennes, qui ont souvent échoué à tenir leurs promesses et ont eu un impact limité.

« Cette fois-ci, nous voulons établir un véritable partenariat », a déclaré Mme Šuica, soulignant que la Commission européenne a consulté non seulement les gouvernements, mais aussi les groupes de réflexion, les milieux universitaires et la société civile.

Bruxelles souhaite aider ses voisins du sud à développer leur économie et à créer de nouveaux emplois. « En créant de nouveaux emplois, nous nous attaquons également aux causes profondes de la migration », a déclaré Mme Šuica.

« Il ne s'agit pas de créer une fuite des cerveaux. Il s'agit plutôt de favoriser la circulation des cerveaux et de donner la possibilité à ceux qui sont qualifiés et formés de venir ici, mais aussi de rester dans leur pays et de contribuer à son développement. »

Selon Mme Šuica, la politique énergétique offre une autre occasion de renforcer la coopération.

« Nous voulons décarboniser la région », a-t-elle ajouté. « Mais si nous n'appliquons pas les mêmes normes dans la partie sud de la Méditerranée, alors la mer et la région méditerranéenne seront à nouveau polluées. »

En travaillant ensemble, « nous créons une situation gagnant-gagnant-gagnant-gagnant,en créant de nouveaux emplois, en développant ces pays, en décarbonisant la région. Tout est là. »

Siège au Conseil de paix de Trump pour Gaza

Mme Šuica a également commenté le processus en cours visant à stabiliser le Moyen-Orient et à soutenir la reconstruction de la bande de Gaza.

Dans ce contexte, elle a revendiqué un siège au sein du controversé « Conseil de paix » proposé par le président américain Donald Trump dans son plan en 20 points pour le territoire.

« Nous sommes les plus impliqués, non seulement en tant que donateurs [financiers], mais aussi en tant qu'acteurs », a déclaré Mme Šuica, dont le portefeuille couvre le soutien de l'UE aux territoires palestiniens, lors de l'émission The Europe Conversation sur Euronews. « Ce sont nos voisins les plus proches. Je pense donc que nous devrions avoir une place au sein de ce conseil.

Interrogée sur la question de savoir si le bloc avait déjà reçu une invitation de Trump à rejoindre le conseil d'administration, la commissaire Šuica a répondu : « Attendons de voir. »

La question devrait être abordée lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE qui se tiendra à Bruxelles le jeudi 20 novembre.

Le même jour, la commissaire Šuica et le Premier ministre palestinien Mohammad Mustafa coprésideront un groupe de donateurs pour la Palestine dans le cadre des efforts visant à assurer la transition vers l'avenir de Gaza après la guerre. Pas moins de 60 délégations internationales, notamment d'Europe et du Moyen-Orient, devraient y participer.

Mme Šuica a déclaré que le groupe se concentrerait sur ce que l'UE peut faire pour « autonomiser » l'Autorité palestinienne (AP), l'organe directeur dirigé par le Fatah qui supervise certaines parties de la Cisjordanie occupée.

L'UE est le plus grand donateur d'aide aux Palestiniens, mais la plupart de ses versements à l'Autorité palestinienne sont soumis à la condition que le gouvernement palestinien réalise des progrès dans le domaine des réformes économiques et de gouvernance essentielles.

Cependant, on s'inquiète de plus en plus du fait qu'Israël pousse les territoires palestiniens au bord de l'effondrement financier en retenant les recettes fiscales dues à l'Autorité palestinienne, une pratique que les experts de l'ONU ont qualifiée d'« étranglement financier ».

« Nous avons besoin qu'ils (Israël) libèrent les recettes fiscales pour le peuple palestinien, ce qui n'est pas le cas », a déclaré Mme Šuica à Euronews.