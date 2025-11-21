Basée à Budapest, Shapr3D a développé un logiciel qui permet une modélisation 3D rapide, facile et interactive des produits manufacturés, des bras robotisés aux vélos ou aux rasoirs, en passant par les roues et les machines à café.

Elle a été fondée par István Csanády, ingénieur logiciel et jeune entrepreneur, qui affirme avoir mis au point « une technologie révolutionnaire ».

István Csanády, fondateur et PDG de Shapr3D Euronews

L'entreprise compte actuellement des centaines de milliers d'utilisateurs actifs mensuels, qui sont en mesure de transformer des idées complexes en modèles 3D sur mesure en quelques heures ou quelques jours, au lieu de semaines ou de mois. Des dizaines de milliers de ces utilisateurs sont des clients payants, y compris de grands noms de l'industrie tels que 3M, DeLonghi ou Kenwood. Les ingénieurs logiciels doivent développer des interfaces minimalistes, performantes et adaptatives qui aident les utilisateurs à créer une représentation sophistiquée de ce qu'ils ont en tête - sur des ordinateurs de bureau ou des appareils mobiles interconnectés.

Parmi ses clients, l'entreprise de fabrication Sohbi Craft Poland. Son usine située près de Lysomice emploie quelque 300 personnes, qui fabriquent des pièces métalliques pour les secteurs de l'automobile et des énergies renouvelables, ainsi que pour l'électroménager et l'électronique grand public. L'usine est même autorisée à fabriquer des produits métalliques pour l'industrie militaire. Son portefeuille comprend environ 300 produits différents. « Avec le logiciel, je peux concevoir tout ce dont j'ai besoin : tous les éléments de production, toutes les machines, tous les dispositifs, puis les lancer dans la simulation afin que tout soit correctement conçu, pratiquement au millimètre près », explique Grzegorz Gos, ingénieur industriel chez Sohbi Craft Poland.

Grzegorz Gos, ingénieur industriel chez Sohbi Craft Poland Euronews

Pendant ce temps, à Budapest, les ingénieurs de Shapr3D continuent de travailler à l'amélioration des capacités et des performances du logiciel. Jusqu'à présent, l'outil aurait travaillé avec les équipes de plus de 40 % des entreprises du classement Fortune 500.