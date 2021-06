Prix de l'inventeur européen 2021 : l'innovation a ses champions

Sans des esprits visionnaires, notre société et notre économie n'évolueraient pas. Les champions de l'innovation viennent de se voir décerner par l'Office européen des brevets, le Prix de l'inventeur européen. Ses catégories incluent notamment l'industrie, la recherche et les PME et il existe aussi un prix dédié à l'œuvre d'une vie. Son lauréat cette année est le physicien allemand Karl Leo dont l'invention est présente dans près d'un smartphone sur deux.

Karl Leo, le "pape de l'électronique organique", remporte le Prix de l'œuvre d'une vie

"J'ai toujours été très curieux," confie Karl Leo. "Même quand j'étais enfant, je voulais tout le temps démonter tout ce qui me tombait sous la main à tel point que mes parents m'ont surnommé 'le technicien'," se souvient-il.

Son surnom d'aujourd'hui, c'est "le pape de l'électronique organique". Grâce à ses innovations, le physicien, ingénieur, professeur et brillant entrepreneur a bouleversé cette industrie.

"Quand j'ai commencé à travailler sur les semi-conducteurs organiques, c'était quelque chose d'exotique et d'intéressant du point de vue de la physique," rappelle le physicien. "On découvrait de nouveaux phénomènes, mais personne ne croyait à une application pratique," fait-il remarquer.

Les semi-conducteurs organiques sont composés de carbone. On peut les transformer en poudre ou en liquide et ils émettent de la lumière quand on leur applique un champ électrique.

Karl Leo leur a fait gagner en performance en ajoutant de très faibles quantités d'autres matériaux. Grâce à ce cocktail, la conductivité a été augmentée d'un facteur d'un million. Une avancée intervenue en 1998 quand son équipe a créé la première diode organique électroluminescente performante appelée OLED.

"En matière de semi-conducteurs organiques," explique Karl Leo, "il y a deux grands principes : soit on leur applique un champ électrique et ils émettent de la lumière pour les systèmes d'éclairage ou les écrans, soit on absorbe la lumière et on crée de l'énergie grâce aux cellules solaires."

L'invention de Karl Leo est présente dans près d'un smartphone sur deux Office européen des brevets

Les OLED de Karl Leo ont permis d'améliorer considérablement l'efficacité énergétique, la luminosité et la résolution des couleurs. C'est pour cette raison qu'elles sont présentes aujourd'hui dans près d'un smartphone sur deux, dans des tablettes, des écrans plats et de nombreux modules solaires.

"Certes, je suis content de ce que j'ai réalisé, mais les choses les plus intéressantes sont celles que l'on ne comprend pas encore," estime Karl Leo.

"Ces inventeurs ont dédié leur vie à la recherche de solutions aux plus grands défis de notre époque"

Des OLED aux plastiques plus verts en passant par la protection des oiseaux marins, les innovations des finalistes retenus par un jury indépendant sont prometteuses pour faire progresser la société, favoriser la croissance économique et améliorer notre vie quotidienne.

Pour le porte-parole de l'Office européen des brevets, Luis Berenguer Giménez, il était particulièrement important de saluer cette année encore, les réalisations des inventeurs européens.

"Ces inventeurs ont dédié leur vie à la recherche de solutions aux plus grands défis de notre époque en s'appuyant sur leur ingéniosité et leur créativité," souligne Luis Berenguer Giménez. "Nous voulons donc présenter leur travail incroyable, l'impact que leurs innovations peuvent avoir et leur capacité à rendre le monde plus connecté, plus sûr et plus durable," indique-t-il.

"Le Prix de l'inventeur européen offre un regard unique sur des récits captivants d'innovation, de persévérance, de réussite ; il donne une visibilité aux inventeurs les plus brillants qui représentent une source d'inspiration pour la nouvelle génération - du moins, on l'espère - et en tant qu'événement en ligne, il prend de plus en plus une dimension mondiale," se félicite-t-il.

Les lauréats et finalistes du Prix de l'inventeur européen

Industrie

Lauréat : Per Gisle Djupesland (Norvège) : Une meilleure administration des médicaments par la voie nasale

(Norvège) : Une meilleure administration des médicaments par la voie nasale Christoph Gürtler, Walter Leitner et leur équipe (Allemagne) : Utiliser le dioxyde de carbone pour fabriquer des plastiques plus écologiques

Jan van der Tempel (Pays-Bas) : Transfert sécurisé vers et depuis les plateformes offshore

Recherche

Pays non membres de l'Office européen des brevets

Petites et moyennes entreprises (PME)

Lauréat : Henrik Lindström et Giovanni Fili (Suède) : Des cellules solaires modulables pour des dispositifs portables

(Suède) : Des cellules solaires modulables pour des dispositifs portables Carmen Hijosa (Espagne) : Transformer des feuilles d’ananas en une alternative durable au cuir

Ben et Pete Kibel (Royaume-Uni) : Une solution simple pour réduire les captures accidentelles d'oiseaux marins par les palangriers

Œuvre d'une vie