Les discussions autour de la semaine de travail de quatre jours ont été ravivées par la pandémie de COVID-19, les travailleurs et les employeurs repensant à l'importance de la flexibilité du lieu de travail et des avantages sociaux.

L'idée est simple : les employés travailleraient quatre jours par semaine tout en recevant le même salaire et en bénéficiant des mêmes avantages, mais avec la même charge de travail.

Les entreprises qui réduiraient leur semaine de travail fonctionneraient donc avec moins de réunions et plus de travail indépendant.

Présentée comme l'avenir de la productivité des employés et de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les partisans de la semaine de quatre jours suggèrent que, lorsqu'elle est mise en œuvre, la satisfaction des travailleurs augmente, de même que la productivité.

Les syndicats de toute l'Europe appellent les gouvernements à mettre en œuvre la semaine de quatre jours, mais quels pays ont adopté l'idée et comment cela se déroule-t-elle jusqu'à présent ?

La Belgique va introduire la semaine de quatre jours pour les salariés qui le souhaitent

Le mois dernier, les salariés belges ont obtenu le droit d'effectuer une semaine de travail complète en quatre jours au lieu des cinq habituels, sans perte de salaire.

Les employés pourront décider de travailler quatre ou cinq jours par semaine, mais cela ne signifie pas qu'ils travailleront moins - ils condenseront simplement leurs heures de travail en moins de jours.

Le premier ministre belge, Alexander de Croo, espère que cet accord contribuera à assouplir le marché du travail belge, notoirement rigide, et permettra aux gens de combiner plus facilement leur vie familiale et leur carrière.

L'objectif est de donner aux personnes et aux entreprises plus de liberté pour aménager leur temps de travail Alexander de Croo Premier ministre de Belgique

Il a également ajouté que le nouveau modèle devrait créer une économie plus dynamique.

"L'objectif est de donner aux personnes et aux entreprises plus de liberté pour aménager leur temps de travail", a-t-il déclaré. "Si vous comparez notre pays avec d'autres, vous verrez souvent que nous sommes beaucoup moins dynamiques".

Seuls environ 71 Belges sur 100 dans la tranche d'âge de 20 à 64 ans ont un emploi, soit moins que la moyenne de la zone euro d'environ 73 et 10 points de pourcentage de moins que dans les pays voisins comme les Pays-Bas et l'Allemagne, selon les données d'Eurostat pour le troisième trimestre de 2021.

L'accord de coalition fédérale du pays, composé de sept partis, a fixé un objectif de taux d'emploi de 80 % d'ici à 2030, un objectif qui servirait à maintenir ses pensions légales à un niveau abordable ou à financer de futures réductions d'impôts.

Cependant, la perspective d'une semaine de travail de quatre jours n'est pas séduisante pour tous.

Certains employés à temps plein feront en effet de très longues journées s'ils choisissent de condenser leurs horaires, et d'autres n'auront tout simplement pas la possibilité de bénéficier de cette flexibilité.

Le Premier ministre belge, Alexander De Croo. John Thys/AFP

Le Royaume-Uni va lancer un programme de six mois en juin

Un programme pilote de six mois - le plus grand essai de ce type - lancé en janvier recrute des entreprises pour étudier l'impact de la réduction du temps de travail sur la productivité des entreprises et le bien-être de leurs travailleurs, ainsi que l'impact sur l'environnement et l'égalité des sexes.

Au 4 avril, 60 entreprises employant quelque 3 000 personnes s'étaient inscrites au programme, qui débutera en juin de cette année et sera mené par des chercheurs des universités de Cambridge et d'Oxford et du Boston College, ainsi que par les groupes de pression à but non lucratif 4 Day Week Global, 4 Day Week UK Campaign et le groupe de réflexion britannique Autonomy.

Dans le cadre de cette réforme, les employés seront autorisés à travailler jusqu'à 9,5 heures par jour - l'équivalent de 9 heures à 18 h 30 - ce qui signifie qu'ils pourront condenser une semaine de travail en quatre jours plus longs.

Cette durée pourrait être étendue à une journée de 10 heures par le biais d'un accord syndical sur le lieu de travail.

Le projet pilote au Royaume-Uni est l'un des nombreux menés dans le monde entier par l'organisation 4 Day Week Global, qui milite en faveur d'une semaine plus courte.

"Des programmes similaires vont être lancés aux États-Unis et en Irlande, et d'autres sont prévus au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande", a déclaré Joe Ryle, directeur de la campagne britannique "Semaine de 4 jours".

L'Écosse et le Pays de Galles vont rejoindre le mouvement mondial en pleine expansion

En Écosse, un essai devrait débuter en 2023, tandis que le Pays de Galles l'envisage également.

Cette décision est l'aboutissement d'une promesse de campagne faite par le parti national écossais (SNP) au pouvoir.

Les travailleurs verront leurs heures réduites de 20 %, mais ne subiront aucune perte de rémunération.

Le SNP soutiendra les entreprises participantes à hauteur d'environ 10 millions de livres (11,8 millions d'euros).

Le gouvernement a mis en avant un récent sondage réalisé par le groupe de réflexion écossais Institute for Public Policy Research (IPPR) en Écosse, qui a montré que 80 % des personnes ayant répondu à l'idée étaient très favorables à l'initiative.

Les personnes interrogées ont déclaré que le programme améliorerait considérablement leur santé et leur bonheur.

L'Écosse a cité l'Islande et ses excellents résultats comme une raison majeure de tenter l'aventure de la semaine de quatre jours.

Certaines entreprises écossaises ont déjà lancé leurs propres semaines de travail tronquées. Le groupe UPAC, basé à Glasgow, a récemment déclaré que ses employés bénéficieraient d'une semaine de quatre jours avec le même salaire après avoir mené un programme pilote réussi.

Au Pays de Galles, Sophie Howe, commissaire aux générations futures, a également demandé au gouvernement d'introduire un essai similaire de semaine de travail de quatre jours, au moins dans le secteur public.

L'un des avantages supposés de la semaine de quatre jours est de permettre un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Canva

Islande : l'un des leaders de la semaine de travail de quatre jours

Entre 2015 et 2019, l'Islande a mené le plus grand projet pilote au monde d'une semaine de travail de 35 à 36 heures (réduite par rapport aux 40 heures traditionnelles) sans qu'il soit demandé de réduire les salaires en conséquence.

Quelque 2 500 personnes ont participé à la phase de test.

Afin de garantir un contrôle de qualité, les résultats ont été analysés par le groupe de réflexion britannique Autonomy et l'association islandaise à but non lucratif ALDA (Association for Sustainability and Democracy).

Le projet pilote a été qualifié de succès par les chercheurs et les syndicats islandais ont négocié une réduction du temps de travail.

L'étude a également entraîné un changement important en Islande, puisque près de 90 % de la population active bénéficie désormais d'une réduction du temps de travail ou d'autres aménagements.

Les chercheurs ont constaté que le stress et l'épuisement des travailleurs avaient diminué et que l'équilibre vie professionnelle-vie privée s'était amélioré.

Cependant, tous les gouvernements n'ont pas partagé le succès de l'Islande avec la semaine de quatre jours.

Les réactions mitigées de la Suède à la semaine de quatre jours

En Suède, une semaine de travail de quatre jours avec un salaire complet a été testée en 2015 avec des résultats mitigés.

La proposition était d'essayer des journées de travail de six heures au lieu de huit sans perte de salaire, mais l'idée de dépenser de l'argent pour cet essai n'a pas plu à tout le monde.

Même les partis de gauche pensaient qu'il serait trop coûteux de mettre cela en place à grande échelle.

Mais des résultats positifs ont été observés dans l'unité d'orthopédie d'un hôpital universitaire, qui a fait passer 80 infirmières et médecins à une journée de travail de six heures et a engagé du nouveau personnel pour compenser le temps perdu.

La réaction du personnel médical a été positive, mais l'expérience a également fait l'objet de nombreuses critiques et n'a pas été renouvelée.

Cependant, certaines entreprises, comme le constructeur automobile Toyota, ont choisi de maintenir des horaires réduits pour leurs travailleurs.

La firme automobile avait déjà décidé de le faire pour les mécaniciens il y a 10 ans et s'en est tenue à sa décision.

La Finlande n'a pas instauré la semaine de quatre jours, malgré les affirmations largement répandues

Au début de l'année, le pays scandinave a fait brièvement la une des journaux internationaux après avoir annoncé qu'il réduisait considérablement le temps de travail.

Le gouvernement finlandais aurait voulu introduire la semaine de quatre jours ainsi que la journée de six heures.

Cependant, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une fausse information que le gouvernement a ensuite dû mettre au clair.

L'actuelle Première ministre Sanna Marin a évoqué cette idée sur Twitter en août 2019, mais elle n'a pas été inscrite à l'agenda du gouvernement.

Les start-ups allemandes expérimentent la semaine de travail plus courte

L'Allemagne abrite l'une des semaines de travail moyennes les plus courtes d'Europe. Selon le Forum économique mondial (WEF), la semaine de travail moyenne est de 34,2 heures.

Pourtant, les syndicats réclament une nouvelle réduction du temps de travail.

L'année dernière, IG Metall, le plus grand syndicat du pays, a demandé une réduction de la semaine de travail, affirmant que cela permettrait de conserver les emplois et d'éviter les licenciements.

Selon une enquête de Forsa, 71 % des personnes travaillant en Allemagne souhaiteraient avoir la possibilité de ne travailler que quatre jours par semaine.

Un peu plus des trois quarts des personnes interrogées ont déclaré qu'elles étaient favorables à ce que le gouvernement étudie la possibilité d'introduire la semaine de quatre jours. Parmi les employeurs, plus de deux sur trois y sont favorables.

Une grande majorité (75 %) estime qu'une semaine de quatre jours serait souhaitable pour les employés, et une majorité (59 %) pense qu'elle devrait également être réalisable pour les employeurs.

Près de la moitié des employeurs (46 %) ont déclaré qu'ils considéraient comme "faisable" l'expérimentation de la semaine de quatre jours sur leur propre lieu de travail.

Toutefois, il reste à voir si une telle mesure sera mise en œuvre ou discutée. Jusqu'à présent, ce sont surtout les petites entreprises qui expérimentent la semaine de travail plus courte.

Lorsqu'elle est mise en œuvre, la semaine de quatre jours voit la satisfaction des travailleurs augmenter, tout comme la productivité. Canva

Les grandes entreprises japonaises s'aventurent dans la semaine de quatre jours

Dans d'autres pays comme le Japon, ce sont les grandes entreprises qui s'aventurent sur ce terrain, suite à l'annonce par le gouvernement japonais, en 2021, d'un plan visant à instaurer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée dans tout le pays.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela pourrait être bon pour le pays, où la mort par surmenage fait de nombreuses victimes.

Le personnel qui fait des heures supplémentaires peut souvent tomber malade en raison d'un travail excessif ou devenir suicidaire.

En 2019, le géant de la technologie Microsoft a expérimenté ce modèle en offrant aux employés des week-ends de trois jours pendant un mois.

Cette initiative a permis de booster la productivité de 40 % et d'obtenir un travail plus efficace.

L'Espagne va entamer une phase d'essai

L'Espagne suit également l'exemple du Japon, le petit parti de gauche Más País ayant annoncé au début de l'année que le gouvernement avait accédé à sa demande de lancer un modeste programme pilote de semaine de travail de quatre jours pour les entreprises intéressées par l'idée.

Quelque 6 000 employés de 200 petites et moyennes entreprises pourront prolonger leur week-end d'une journée, avec un salaire complet.

Avec la semaine de quatre jours (32 heures), nous nous lançons dans le véritable débat de notre époque Iñigo Errejón Député au Congrès espagnol

Des pourparlers ont depuis eu lieu, la prochaine réunion devant se tenir dans les semaines à venir.

"Avec la semaine de quatre jours (32 heures), nous nous lançons dans le véritable débat de notre époque", a tweeté Iñigo Errejón, de Más País. "C'est une idée dont le temps est venu".

La phase d'essai doit durer au moins un an, mais on ne sait pas encore quand elle commencera.

Unilever teste actuellement la semaine de travail plus courte en Nouvelle-Zélande

Pendant ce temps, en Nouvelle-Zélande, 81 employés travaillant pour le géant des biens de consommation Unilever participent actuellement à un essai d'un an d'une semaine de travail de quatre jours à plein salaire.

"Notre objectif est de mesurer les performances en fonction du rendement, et non du temps. Nous pensons que les anciennes méthodes de travail sont dépassées et ne sont plus adaptées", a déclaré Nick Bangs, directeur général d'Unilever Nouvelle-Zélande.

Si l'expérience s'avère être un succès, elle serait étendue à d'autres pays.

Un intérêt marqué aux États-Unis et au Canada

Selon une étude réalisée par le fournisseur de logiciels "clouds" Qualtrics, 92 % des travailleurs américains sont favorables à la semaine de travail écourtée, même si cela implique de travailler plus longtemps.

Les employés interrogés ont cité l'amélioration de la santé mentale et l'augmentation de la productivité comme étant les avantages perçus.

Trois employés sur quatre (74 %) affirment qu'ils seraient en mesure d'accomplir la même quantité de travail en quatre jours, mais la plupart (72 %) disent qu'ils devraient travailler plus longtemps les jours ouvrables pour y parvenir.

Au Canada, une étude de l'agence mondiale pour l'emploi Indeed a révélé que 41 % des employeurs canadiens envisagent des horaires hybrides alternatifs et de nouveaux styles de travail, suite à la pandémie de COVID-19.

L'enquête d'Indeed auprès de 1 000 employeurs d'employés de bureau au Canada a révélé que 51 % des grandes entreprises de plus de 500 employés seraient "susceptibles de mettre en place des semaines de travail de 4 jours".

En comparaison, 63 % des organisations de taille moyenne comptant entre 100 et 500 employés se disent prêtes à mettre en place une semaine de travail plus courte.

Selon un nouveau rapport de Maru Public Opinion, la majorité des travailleurs canadiens à temps plein (79 %) sont également disposés à réduire leur semaine de travail de cinq à quatre jours.

Dans l'ensemble, la semaine de travail de quatre jours semble gagner lentement mais sûrement du terrain dans le monde entier, mais il reste à voir si les gouvernements adopteront définitivement cette idée.

Article traduit de l'anglais