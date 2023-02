Mobile World Congress 2023 : de la 6G au métavers, tout ce qu’on attend de l’événement

La plus grande conférence sur la téléphonie mobile et les télécommunications en Europe est de retour! Le Mobile World Congress (MWC) démarre à Barcelone ce lundi. Un rendez-vous incontournable pour les jeunes start-ups et les grands développeurs se rendront à Barcelone, qui réunit près de 75 000 participants.

Voici un aperçu des principaux évènements de la conférence de cette année, et de son impact sur la ville catalane.

La 5G avance - mais la 6G est également à l'ordre du jour

La 5G sera l'un des principaux thèmes de la conférence, la cinquième génération de réseau mobile apportant déjà plus de données - et plus rapidement - à des millions d'appareils à travers l'Europe.

Cette technologie a stimulé les améliorations de la réalité virtuelle et du métavers, et sa bande passante accrue s'est avérée importante pour un vaste éventail de secteurs, de la technologie au médical.

Et bien que la 5G soit toujours en développement, son successeur attire déjà toutes les curiosités. Le réseau mobile de sixième génération 6G sera nécessaire pour notre monde de plus en plus connecté, avec une utilisation élargie aux véhicules autonomes autonomes (ou volants), aux villes intelligentes, à la réalité virtuelle et augmentée ainsi qu'à l'exploration de l'espace.

Développement du métavers

Les entreprises présenteront également leurs premières explorations du métavers, qui changent lentement mais sûrement notre façon de vivre, de travailler et de jouer. MWC considère le métavers comme une "transformation complète" de l'expérience client au cours des cinq prochaines années.

Les développeurs présenteront les façons dont le métavers peut transformer l'éducation, les technologies immersives, et discuteront de l'avenir de cette technologie.

Les start-up présentées au 4YFN

"L'accent sera mis sur la combinaison de la réalité physique et virtuelle, et sur la manière dont cela s'applique à des solutions concrètes dans la réalité", a déclaré Miquel Martí, PDG de Tech Barcelona, une association privée à but non lucratif soutenant l'écosystème numérique et technologique de Barcelone. .

Alors que l'événement est dominé par les grandes entreprises de technologie et de télécommunications, la partie la plus intéressante au sein du MWC pour l'organisation de Martí est l'événement qui concerne les start-ups, le Four Years From Now (4YFN).

Il présente les dernières start-ups qui devraient avoir un grand impact sur le monde de la technologie. L'une d'entre elles sera couronnée lauréate 2023 des 4YFN Awards, après la présentation de ses recherches lors de la conférence.

Impact pour Barcelone

Le MWC est l'occasion de montrer les start-up avec lesquelles Tech Barcelona travaille et aide à développer. "Nous allons donner à nos membres et à nos start-ups la chance de parler pour faire un pitch devant des millions, peut-être que plus de 50 entreprises vont présenter ici pour l'événement", a déclaré Miquel Martí.

En ce qui concerne la scène technologique à Barcelone, le PDG de Tech Barcelona estime que l'événement attirera les entreprises et les investisseurs, et les poussera à leur engagement financier."Nous nous attendons à ce qu'ils s'intéressent davantage à ce que nous faisons et à la manière dont nous développons nos projets et nos entreprises locales", a-t-il déclaré.

Mais pour la ville et l'économie en général, MWC est un gros problème. Plus de 60 000 personnes se rendent chaque jour en ville pour la conférence (en dehors des années interrompues par la pandémie de COVID-19), et l'année 2023 devrait connaître un nouveau record d'affluence.

"L'impact en termes d'effet direct et indirect sur la ville est énorme", a déclaré Miquel Martí. _"Vous avez plus de 60 000 participants, donc l'industrie hôtelière, tous les restaurants, toute la ville ressentiront l'impact". "_Il ne s'agit pas seulement de ce qui se passe sur le salon, mais aussi des différentes rencontres qui sont créées et organisées", a-t-il ajouté.

"En plus de rassembler des investisseurs et des cadres supérieurs d'opérations spéciales, les gens peuvent participer aux réunions et aux conversations qui vont définir les prochains partenariats et solutions pour nos sociétés".

Le Mobile World Congress se déroule jusqu'au vendredi 2 mars.