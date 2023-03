The Cube : mon argent est-il en sécurité à la banque ?

Depuis l'effondrement de la Silicon Valley Bank, beaucoup se demandent peut-être si leur argent est en sécurité.

Sur Twitter, de nombreux utilisateurs ont exprimé leurs inquiétudes quant à la nécessité de retirer leurs avoirs, par précaution.

Un compte a ainsi tweeté : "Nous devons tous retirer tout ce que nous avons sur nos comptes bancaires pour mettre notre argent à l'abri. J'ai convaincu toute ma famille et quelques amis et collègues que c'est le choix le plus raisonnable".

Une autre personne s'est demandée si la faillite de la Silicon Valley Bank était un signe de risque pour les clients européens : "Quelqu'un qui s'y connaît VRAIMENT peut-il nous expliquer ce que cela signifie concrètement pour nous, Européens, s'il vous plaît ? L'argent de nos comptes est-il en danger ?"

Selon les tendances de Google, les recherches sur la question "Mon argent est-il en sécurité ?" ont augmenté de 43 %.

La bonne nouvelle, c'est que depuis la crise financière de 2008, les Etats ont mis en place des réglementations pour protéger l'argent que les gens ont en dépôt sur leurs comptes bancaires.

Voyons ce qu'il en est dans les différents pays.

Aux États-Unis, la Federal Deposit Insurance Corporation assure les personnes jusqu'à 250 000 dollars, soit environ 237 000 euros.

Dans la zone euro, en vertu de la législation européenne, dont une grande partie a été adoptée après la crise financière de 2008, tous les pays de l'Union sont tenus de mettre en place au moins un système de protection des dépôts au niveau national.

Tous les systèmes doivent être conformes à la protection minimale des dépôts de l'UE, pour des montants allant jusqu'à 100 000 euros.

Cela signifie que tous les pays de l'UE doivent assurer un minimum de 100 000 euros par client et par banque. Cela signifie que si vous avez de l'argent dans une autre banque, il sera également assuré.

Pour ceux qui détiennent plus de 100 000 euros sur un seul compte bancaire, il peut être judicieux de répartir cet argent dans une autre banque afin d'être sûr d'être couvert par le système de dépôt.

En cas de faillite d'une banque dans l'UE, les clients doivent être remboursés dans un délai de 20 jours ouvrables. Mais d'ici à 2024, ce délai sera ramené à sept jours.

Au Royaume-Uni, les clients des banques relevant de la Prudential Regulation Authority (PRA) sont protégés jusqu'à 85 000 livres sterling, soit environ 97 000 euros.

Bien qu'il existe des systèmes de protection dans de nombreux pays pour éviter la perte des actifs des clients, les experts nous ont dit que l'effondrement de la Silicon Valley Bank est un bon rappel pour savoir où votre argent est détenu et pour ne pas tout placer au même endroit.