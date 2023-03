Les métiers qui seront transformés par l'intelligence artificielle

OpenAI, l'entreprise à l'origine du désormais célèbre ChatGPT, fait le point sur la vulnérabilité de différents emplois à l'intelligence artificielle (IA).

En utilisant le dernier modèle d'apprentissage linguistique automatique, les chercheurs ont étudié les implications potentielles de ces robots conversationnels (ou chatbots) sur le marché du travail américain.

Même s'il ne s'agit en aucun cas d'une prédiction, ils ont constaté qu'environ 80 % de la main-d'œuvre américaine pourrait voir au moins 10 % de ses tâches effectuées par l'IA.

Un travailleur sur cinq pourrait voir au moins la moitié de ses tâches affectées.

Dans l'article rédigé par des chercheurs d'OpenAI, d'OpenResearch et de l'université de Pennsylvanie, la notion d'"exposition" est définie comme une mesure permettant de déterminer si l'IA pouvait réduire d'au moins 50 % le temps nécessaire à un humain pour effectuer une tâche spécifique.

Quels sont les emplois les plus "exposés" ?

Pour l'étude, des experts humains et l'IA ont déterminé séparément l'exposition de différentes professions.

L'IA a qualifié 86 emplois de "totalement exposés", tandis que les chercheurs ont désigné 15 professions comme étant totalement exposées.

Cela ne signifie pas que ses tâches peuvent être entièrement automatisées par ces technologies, précisent les auteurs, mais cela signifie qu'ils estiment que l'IA pourraient faire gagner aux travailleurs "un temps considérable pour accomplir une grande partie de leurs tâches".

Les professions que les chercheurs ont jugées exposées à 100 % sont les suivantes :

Mathématiciens

Experts-comptables

Analystes financiers quantitatifs

Écrivains et auteurs

Concepteurs d'interfaces web et numériques

Les autres professions à fort pourcentage citées par les humains sont les suivantes :

Réalisateurs d'enquêtes d'opition (84,4)

Écrivains et auteurs (82,5)

Interprètes et traducteurs (82,4)

Spécialistes des relations publiques (80,6)

Scientifiques animaliers (77,8)

Selon l'IA, les personnes suivantes étaient exposées à 100 % :

Mathématiciens

Comptables et responsables d'audits

Reporters et journalistes

Secrétaires juridiques et assistants administratifs

Gestionnaires de données cliniques

"Nous avons observé que la plupart des professions présentent un certain degré d'exposition à l'IA, les professions à haut salaire présentant généralement plus de tâches à forte exposition", concluent les auteurs.

Limites de l'étude

Les auteurs notent un certain nombre de limites à leur étude, et l'une d'entre elles, Pamela Mishkin, chercheuse à l'OpenAI, les a soulignées dans un fil de discussion sur Twitter.

"Les GPT (Generative Pre-trained Trasformers, une technologie qui utilise l'AI) d'aujourd'hui peuvent faire beaucoup. Au cours des dernières années, nous les avons vus s'améliorer de plus en plus dans la résolution de tâches de plus en plus complexes avec de moins en moins d'exemples de tâches de moins en moins liées", a-t-elle posté.

La première limite est le fait que leur approche repose sur la subjectivité de la définition des professions, ce qui pourrait conduire à des jugements biaisés concernant la fiabilité de l'IA pour certaines tâches dans des professions peu familières aux chercheurs.

En outre, les auteurs admettent qu'il n'est pas clair d'identifier à quel point le travail de certaines professions peut être entièrement décomposées en tâches spécifiques. Leur approche pourrait omettre certaines catégories de compétences ou de tâches nécessaires à la bonne exécution d'un travail.