La durée serait aussi importante que la distance pour être contaminé par le covid-19

Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'Université d'Oxford a montré que la durée d'une rencontre avec une personne malade du COVID-19 était aussi importante que la distance qui la sépare d'elle.

Quelle est la probabilité d'attraper le COVID-19 après avoir été exposé à une personne infectée ? C'est une question qui a préoccupé de nombreuses personnes pendant la pandémie et à laquelle un groupe de chercheurs britanniques a enfin trouvé une réponse.

Des chercheurs du Nuffield Department for Medicine de l'Université d'Oxford ont analysé les données de 7 millions de personnes en Angleterre et au Pays de Galles qui, pendant l'urgence sanitaire, ont été informées par l'application COVID-19 du National Health Service, le service de santé publique britannique, qu'elles avaient été en contact avec une personne infectée. L'objectif était de déterminer combien de ces personnes avaient effectivement contracté le virus du SRAS-CoV-2.

L'application NHS COVID-19, qui a été fermée en avril 2023, permettait aux personnes qui l'avaient téléchargée d'informer d'autres personnes qu'elles avaient été infectées. Dans le même temps, l'application envoyait aux utilisateurs une alerte s'ils se trouvaient à proximité d'une personne infectée (sur la base d'un signalement non obligatoire à l'application). Les personnes concernées devraient alors soit s'auto-isoler, soit se faire tester.

Le travail de Luca Ferretti, chercheur principal de l'étude de l'Université d'Oxford, publiée ce mois-ci dans la revue Nature, et de ses collègues a consisté à déterminer si l'application avait fonctionné correctement. Avait-elle averti les gens lorsqu'il y avait un risque raisonnable ? La réponse courte est oui. Mais les chercheurs ont découvert bien plus que cela.

"L'application renvoyait à nos serveurs des informations anonymes sur les personnes qui étaient informées du risque, sur celles qui se faisaient tester, sur celles qui obtenaient un résultat positif, ainsi que des informations sur le contact spécifique : la durée, la proximité", explique Luca Ferretti à Euronews Next.

"Nous avons examiné ce que l'application considérait comme un risque pour l'individu, en termes de distance et de durée, et ces deux éléments se sont révélés très étroitement en corrélation", indique-t-il.

Durée et distance

Les chercheurs ont tiré parti de ce "trésor" d'informations pour étudier la relation entre la distance et la durée d'une rencontre avec une personne infectée, afin de déterminer l'influence de ces facteurs sur le risque d'infection. Il s'est avéré que la durée est aussi importante que la distance, voire plus.

"Tout le monde se focalisait sur la distance. Il y avait cette règle de la distance de 1 ou 2 mètres dans les magasins, dans les gares. Mais la distance n'aurait jamais dû être au centre des préoccupations car, comme nous le savons maintenant, la vérité est plus nuancée que cela", confie Luca Ferretti.

"Une fois que vous êtes à une courte distance de quelqu'un, c'est la durée qui compte. Si vous êtes exposé pendant 10 secondes, vous devez être très malchanceux pour que les particules provenant de la bouche de la personne infectée atteignent votre bouche ou votre nez. Mais si vous restez exposé pendant une heure, vous prendrez bien sûr le risque 60 fois par rapport à une minute".

Les chercheurs ont constaté que les expositions plus longues à des distances plus grandes présentaient un risque similaire à celui des expositions plus courtes à des distances plus proches.

Il n'existe pas de règle d'or concernant le temps que vous pouvez passer avec une personne infectée avant de contracter vous-même le COVID-19, car ce temps peut varier en fonction de ce que fait la personne infectée. Par exemple, si elle tousse beaucoup, l'autre personne a plus de chances d'être infectée.

Mais plus une personne passait de temps avec une autre personne malade, plus elle risquait de tomber malade à son tour, même si elle gardait toujours une distance de 2 mètres.

"En fait, ce que nous constatons, c'est qu'un grand nombre de personnes qui tombaient malades étaient des personnes dont nous supposions qu'elles faisaient ménage commun parce qu'elles restaient ensemble plus de 8 heures", explique Luca Ferretti. "Ces personnes représentaient environ 6 % des contacts et 40 % des transmissions".

Quelles leçons pouvons-nous en tirer ?

Pour Luca Ferretti, la leçon que nous pouvons tirer de cette étude est que la durée sera importante pour lutter contre la prochaine pandémie ou épidémie.

"Bien sûr, la distance reste importante, mais une fois qu'elle est établie, il faut parler de la durée", affirme-t-il.

Selon ce chercheur, la durée du contact avec une personne infectée est "un élément qui, honnêtement, n'a pas été tellement pris en compte dans la réponse à la pandémie, et qui aurait dû l'être". Selon Luca Ferretti, à l'ère du Big Data, nous devrions être en mesure d'utiliser les technologies les plus récentes pour développer un outil épidémiologique qui nous aiderait à lutter contre la propagation d'un nouvel agent pathogène.

Mais le chercheur craint que l'on ne fasse pas assez pour canaliser les connaissances acquises pendant la pandémie afin de lutter contre la prochaine.

"Je ne vais pas condamner ceux qui veulent oublier le COVID", déclare-t-il. "Je suis plus préoccupé par le fait que les décideurs politiques décident de l'oublier au niveau institutionnel, car cela nous amène au point où toutes les connaissances et les compétences que nous avons acquises s'estompent".