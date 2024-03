Cette année, au Mobile World Congress de Barcelone, l’intelligence artificielle est à l’honneur. Nous avons l’impression d’entrer dans une nouvelle ère technologique grâce aux capacités de l’IA et à la rapidité avec laquelle elle peut changer nos vies.

L’émergence de l’intelligence artificielle modifie la façon dont nous interagissons avec la technologie et les uns avec les autres, redéfinissant les frontières entre les mondes numérique et physique.

Cette année, à l’occasion du Mobile World Congress à Barcelone, la journaliste Cristina Giner s’est rendue sur le terrain pour découvrir comment les concepteurs de téléphones mobiles intègrent l’IA dans leurs appareils afin de personnaliser l’expérience utilisateur et de rendre les smartphones plus conviviaux et intuitifs.

Le fabricant de téléphones portables Honor a mis au point une technologie de suivi des yeux qui vous permet de contrôler votre téléphone sans toucher l’écran.

Dans cet épisode de Sci-Tech, Cristina rencontre également des experts de l’industrie pour discuter des avantages de l’IA pour la connectivité et de l’importance d’instaurer la confiance dans l’IA tout en garantissant la protection de la vie privée des utilisateurs. Regardez la vidéo ci-dessus pour la rejoindre au Mobile World Congress afin de découvrir l’avenir de la technologie.