Les Américains dans l'attente de l'éclipse de soleil

Par euronews

Le spectacle céleste pourrait être gâché par la couverture nuageuse.

Des foules immenses sont attendues du Mexique au Canada, en passant par les États-Unis, alors qu'une éclipse solaire totale doit traverser le continent lundi.

La Lune passera entre le Soleil et la Terre, certaines zones devant connaître plusieurs minutes d’obscurité. Elle devrait durer jusqu'à 4 minutes et 28 secondes, soit presque le double de la dernière éclipse d'un océan à l'autre, aux États-Unis, il y a sept ans, car la Lune est plus proche de la Terre. Un phénomène similaire et d'une telle ampleur ne se reproduira pas avant 21 ans.

Le crépuscule, avec seule la couronne extérieure du soleil visible, devrait être suffisamment long pour que les oiseaux et autres animaux se taisent et que des planètes, des étoiles et peut-être même une comète apparaissent.

Il ne faudra que 1 heure et 40 minutes à l’ombre de la lune pour parcourir plus de 6 500 kilomètres à travers le continent.

Seul trouble-fête : la météo

"La couverture nuageuse est l'une des choses les plus difficiles à prévoir", rappelle Alexa Maines, météorologue au National Weather Service. Autrement dit : le temps pourrait empêcher les spectateurs de profiter de ce spectacle exceptionnel.

Mais cette incertitude ne dérange pas tout le monde. Chris, un habitant de Nouvelle Angleterre installé près de Dallas pour mieux profiter de l'éclipse, estime qu' "il__s'agit simplement de partager l'expérience avec d'autres personnes !"

Dans tous les cas, des protections pour les yeux sont indispensables au moment de scruter le ciel, lunettes ou filtres, afin de ne pas s'abimer la vue.