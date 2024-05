La Commission européenne examine les mesures prises par les plateformes pour protéger les mineurs.

PUBLICITÉ

Facebook et Instagram font l’objet de deux nouvelles enquêtes de la Commission européenne. L’institution l’a annoncé jeudi. Les procédures s’inscrivent dans le cadre de la loi sur les services numériques (Digital Services Act, DSA) afin de vérifier si leurs mesures de protection des mineurs en ligne sont conformes aux règles.

L'enquête porte sur la conception des interfaces en ligne de Facebook et d'Instagram, qui pourraient "exploiter les faiblesses et l'inexpérience des mineurs et provoquer un comportement addictif", juge la Commission.

En outre, l'enquête vérifiera le respect par Meta des mesures d'atténuation visant à empêcher l'accès des mineurs à des contenus inappropriés et des outils de vérification de l'âge utilisés par Meta, qui pourraient ne pas être raisonnables, proportionnés et efficaces.

De plus, la Commission vérifiera si les plateformes ont pris des mesures appropriées et proportionnées pour garantir un niveau élevé de protection de la vie privée, de sécurité et de sûreté pour les mineurs en général.

"Nous craignons que Facebook et Instagram ne stimulent la dépendance comportementale et que les méthodes de vérification de l'âge mises en place par Meta sur leurs services ne soient pas adéquates. Nous voulons protéger la santé mentale et physique des jeunes", explique Margrethe Vestager, vice-présidente de la Commission en charge du Numérique.

L'enquête fait suite à l'analyse du rapport d'évaluation des risques envoyé par Meta en septembre dernier, ainsi qu'aux réponses aux demandes formelles d'information de la Commission, indique l’institution.

Il n'y a pas de date fixe pour la conclusion des enquêtes annoncées aujourd'hui, a précisé un fonctionnaire de l'UE lors d'un point de presse.

"Cela dépend de la coopération de la plateforme, mais nous n'avons aucune raison de penser qu'elle a des raisons de ne pas coopérer. En ce qui concerne la protection des mineurs, nous irons aussi vite que possible, mais aujourd'hui n'est qu'une première étape", ajoute-t-il.

Le 30 avril, Facebook et Instagram ont fait l'objet d'une enquête distincte sur leurs outils de lutte contre la désinformation.

TikTok

Ces enquêtes interviennent alors que la Commission a ouvert le mois dernier une enquête similaire contre TikTok après le lancement de son application TikTok Lite en France et en Espagne.

La Commission avait interrogé l’entreprise sur son impact potentiel sur la santé mentale des utilisateurs, en particulier en ce qui concerne la stimulation potentielle d'un comportement addictif. En réponse, l’entreprise a annoncé qu'elle arrêterait volontairement le déploiement de Lite pour le moment.

Lors d'un entretien à Euronews, John Evans, commissaire aux services numériques de l'autorité irlandaise de régulation des médias Coimisiún na Meán, a souligné qu'il n'y avait pas de période de grâce pour que les plateformes en ligne se conforment au DSA.

Dublin abrite 13 des 23 très grandes plateformes en ligne et moteurs de recherche désignés à ce jour par la Commission dans le cadre du DSA, dont Google, TikTok et Meta.

"Si nous détectons une infraction, nous devons la poursuivre immédiatement, c'est la stratégie", assure John Evans.

Meta a été contacté pour un commentaire.