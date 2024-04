Le détaillant dispose de quatre mois pour se conformer aux exigences strictes de la loi sur les services numériques, a annoncé aujourd'hui la Commission européenne.

Le détaillant de mode rapide Shein a été désigné en vertu des règles de l'UE en matière de plateforme en ligne comme une très grande plateforme en ligne (VLOP) en raison de l'augmentation du nombre d'utilisateurs européens, a annoncé la Commission européenne aujourd'hui (26 avril).

Le site web basé à Singapour sera soumis à des exigences plus strictes en vertu de la loi sur les services numériques de l'UE et devra adopter des mesures spécifiques pour protéger le bien-être des utilisateurs et surveiller les activités illégales telles que les produits contrefaits.

Shein compte désormais plus de 45 millions d'utilisateurs mensuels au sein du bloc et devra s'y conformer dans les quatre mois, soit d'ici la fin du mois d'août, a indiqué la commission.

La société, fondée en 2012, a indiqué dans un communiqué qu'elle prévoyait de respecter ses obligations.

« Nous partageons l'ambition de la Commission de faire en sorte que les consommateurs de l'UE puissent faire leurs achats en ligne en toute sérénité, et nous nous engageons à jouer notre rôle »,a déclaré Leonard Lin, responsable mondial des affaires publiques de Shein.

« Nous continuerons à travailler de manière constructive avec la Commission européenne afin de garantir un environnement sûr et conforme à notre communauté en ligne. »

Désignations

Le détaillant est la 23e plateforme à être désignée VLOP en vertu des nouvelles règles de l'UE, dont les obligations générales sont entrées en vigueur le 17 février. Un premier groupe de sites nommés en avril de l'année dernière comprenait Amazon, Booking.com, X et Facebook.

Euronews a rapporté en mars que la plateforme de commerce électronique Temu, exploitée par la société chinoise de commerce électronique PDD Holdings, avait également reçu des questions supplémentaires concernant ses activités, le nombre d'utilisateurs continuant d'augmenter.

Depuis l'entrée en vigueur de la législation, la Commission a entamé plusieurs contrôles d'application et de conformité, dont deux à l'encontre de la plateforme de partage de vidéos TikTok en raison de la manière dont elle protège les jeunes utilisateurs.