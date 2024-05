"L'enjeu est de taille" : deux jeunes universitaires des Pays-Bas transforment leurs connaissances en vidéos consommables et divertissantes à l'approche des élections européennes de juin.

Sous une bannière invitant les TikTokers à s'informer sur les élections européennes, Alessandro Marcia, 26 ans, se promène dans La Valette avec l'un de ses amis, candidat aux élections maltaises, pour leur montrer à quoi ressemble une journée dans sa vie.

Ils s'arrêtent au marché pour discuter avec les gens, puis la vidéo se coupe brusquement pour montrer l'ami de Marcia en train d'enregistrer une vidéo avant un débat local.

Quelques poignées de main supplémentaires précèdent un cappuccino de fin de journée entre amis, au cours duquel ils parlent en italien du fédéralisme et de l'importance des votes dans les petits États européens.

"Le fédéralisme doit tenir compte des besoins de l'ensemble du continent, et pas seulement des grands États fondateurs [de l'Union européenne]", déclare Marcia, chercheur en doctorat à l'université de Maastricht, en s'adressant directement à la caméra.

Son ami rit et parvient à donner le nom de son parti politique avant qu'ils ne lancent tous deux un "ciao !" enthousiaste à la caméra en faisant un signe de la main.

Marcia est l'un des exemples d'une communauté en ligne, petite mais dynamique, de créateurs de contenu indépendants sur TikTok et Instagram qui s'efforcent d'atteindre les jeunes électeurs avant les élections européennes du 9 juin.

Une vidéo peut susciter la curiosité

La création de contenu est importante, selon Marcia, car elle lui permet de mettre son expertise d'universitaire au service de la société et de répondre aux questions que son jeune public de 18 à 20 ans se pose sur l'UE et le processus de vote.

Ils interrogent Marcia sur toute une série de sujets tels que le fonctionnement du processus législatif ou les pouvoirs et compétences réels des organes de l'UE.

Dernièrement, les questions sur la politique étrangère de l'UE se sont multipliées en raison de la guerre russe en Ukraine et des tensions croissantes au Moyen-Orient.

"Peut-être qu'ils n'apprennent pas tout par le biais des médias sociaux, mais une vidéo peut les inciter à lire un article, à chercher sur Google les compétences de l'UE ou à regarder une vidéo sur YouTube, pour éveiller leur curiosité", a déclaré Marcia.

Aux Pays-Bas, Emma Prins, chargée de cours dans le cadre du programme d'études européennes de l'université de La Haye, utilise TikTok pour maintenir l'intérêt de ses étudiants en dehors des heures de cours.

Mme Prins, 27 ans, a appris que la plupart de ses étudiants, si ce n'est tous, s'informent sur TikTok, alors elle s'est dit pourquoi ne pas les rejoindre.

"J'essaie d'inciter mes étudiants à regarder les sources d'où provient le contenu européen : les sites web de l'UE, les journaux académiques, les médias traditionnels... mais je dois vraiment les forcer parce qu'ils ne regardent pas ces sources d'eux-mêmes ", déclare-t-elle.

"C'est un petit pas pour les étudiants d'ouvrir leurs médias sociaux, c'est un pas beaucoup plus grand pour trouver des vidéos explicatives ou lire un texte ou un livre".

Mais l'algorithme n'est pas toujours en sa faveur.

Ses contenus éducatifs apolitiques sur les institutions européennes obtiennent souvent beaucoup moins de vues que les contenus où elle pose une question polémique, comme celle de savoir si l'UE est une expérience postcoloniale.

Ce type de cadrage, même si Mme Prins affirme que ce n'est pas ce qu'elle recherche, attire les trolls et les comptes politiques d'extrême droite qui tentent de dissuader les gens de voter.

Apporter "un peu plus de nuance"

Les inquiétudes concernant TikTok se sont toutefois accrues à mesure que l'élection se rapprochait.

L'application fait désormais l'objet de deux enquêtes distinctes au titre de la loi sur les services numériques de la Commission européenne concernant la "protection des mineurs" et la "conception addictive" du nouveau TikTok Lite de la plateforme, que l'entreprise a ensuite suspendu.

Avant les élections, TikTok a lancé des centres électoraux locaux dans l'application pour chacun des 27 États de l'UE afin de "garantir que les gens puissent facilement séparer les faits de la fiction", peut-on lire dans une déclaration datant de février.

TikTok affirme avoir une équipe de plus de 6 000 personnes qui modèrent le contenu de l'UE et prétend être en mesure de supprimer 99 % de toutes les fausses informations électorales et civiques avant qu'elles ne soient rapportées.

Pourtant, M. Prins et Mme Marcia ont déclaré que les politiciens d'extrême droite s'intéressaient vraiment à la plateforme.

Par exemple, le parti de droite allemand Alternative pour l'Allemagne (AfD) est le plus présent de tous les partis politiques du pays sur TikTok, selon Reuters.

L'AfD comptait environ 420 600 adeptes cette semaine, tandis que son ancien candidat principal, Maximilian Krah, en comptait 46 500. M. Krah s'est depuis retiré du conseil exécutif fédéral du parti après une série de controverses.

Les deux créateurs sont convaincus que s'ils quittent la plateforme, il y aura plus de place dans les algorithmes pour les points de vue de droite.

"Je suis tout à fait consciente que ce n'est pas la plateforme idéale, mais si c'est ce que [les jeunes] consomment [...] je dois essayer d'apporter un peu plus de nuance", a déclaré M. Prins.

L'enjeu est de taille

Malgré la controverse suscitée par TikTok, Marcia et Prins continueront d'utiliser la plateforme et d'augmenter leur contenu lié aux élections avant le vote.

Mme Prins a déclaré que son contenu porterait essentiellement sur les prévisions électorales, les opportunités concrètes que l'UE peut offrir aux jeunes, comme des stages ou des internats, et des exemples de mobilisation de la jeunesse.

Marcia, quant à lui, souhaite revenir à l'essentiel. Il souhaite réaliser une série de vidéos répondant à des questions fondamentales telles que "Qu'est-ce que l'UE ?" ou "Quelles sont les différentes institutions de l'UE ?", afin que les citoyens sachent comment fonctionnent ces organes avant de se rendre aux urnes.

Ni les uns ni les autres n'espèrent convaincre les gens de voter ou les influencer sur le choix de leurs électeurs : ils veulent simplement leur donner le plus d'informations impartiales possible pour qu'ils puissent prendre ce qu'ils considèrent comme une décision cruciale.

"L'enjeu est de taille", a déclaré Marcia. "Je pense que [nous votons pour] le type d'Union européenne que nous voulons : voulons-nous plus d'intégration ou [...] voulons-nous revenir à une époque où nous étions plus divisés ?"