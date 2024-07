Par Euronews and AP

La Station spatiale internationale (ISS) commence à prendre de l'âge. Cette semaine, la NASA et SpaceX ont dévoilé leur plan pour sa fin de vie.

Elle était occupée sans interruption depuis presque 24 ans, mais son activité est appelée à cesser. La Station spatiale internationale (ISS) est sur le point de prendre sa retraite, mais cette phase inévitable ne manque pas de susciter le débat.

Cette semaine, une solution a été trouvée : SpaceX a été chargé d'utiliser une capsule puissante et surdimensionnée pour pousser l'ISS hors de son orbite, une fois que ce laboratoire tentaculaire aura fait son temps.

La NASA et la société d'Elon Musk ont présenté mercredi un plan visant à brûler la station spatiale lors de son entrée dans l'atmosphère, et à plonger ce qu'il en reste dans l'océan, idéalement au début de l'année 2031, lorsqu'elle arrivera à 32 ans.

L'agence spatiale a récusé d'autres options, comme le démontage de la station ou le rapatriement de tout ce qui s'y trouve, ou la cession du laboratoire à un tiers.

La NASA a confié à SpaceX un contrat de 843 millions de dollars (771 millions d'euros) pour le démantèlement de la station, la plus grande structure jamais construite hors de la planète.

Voici comment l'ISS sera finalement mise hors service et quels sont les défis à relever.

Pourquoi se débarrasser de l'ISS ?

La station spatiale montre déjà des signes de vieillissement.

La Russie et les États-Unis ont lancé les premiers éléments de la station fin 1998, et les astronautes s'y sont installés deux ans plus tard. L'Europe et le Japon ont ajouté leurs propres segments et le Canada a fourni des bras robotiques.

Lorsque les navettes de la NASA ont été mises hors service en 2011, la station avait atteint la taille d'un terrain de football et pesait près de 430 000 kg.

La NASA estime que la station pourrait durer au moins jusqu'en 2030, l'objectif étant que des entreprises privées lancent leurs propres stations spatialesd'ici là, la NASA ne devenant qu'un client parmi d'autres.

Cette stratégie - déjà en place pour les livraisons de fret et d'équipage de la station - permettra à la NASA de se concentrer sur les missions relatives à la Lune et les expéditions sur Mars.

L'objectif consiste à assurer un relais, afin de ne pas interrompre la recherche scientifique.

Pourquoi ne pas ramener la station sur Terre ?

La NASA a envisagé de démanteler la station spatiale et de ramener les pièces sur Terre, ou de laisser des entreprises privées récupérer les pièces pour leurs propres avant-postes.

Mais la station n'a jamais été conçue pour être démontée en orbite, selon la NASA, et un tel effort serait à la fois coûteux et risqué pour les astronautes qui s'occuperaient du démantèlement.

En outre, il n'existe pas de vaisseau spatial aussi gros que les anciennes navettes de la NASA qui permettraient d'effectuer cette mission. Une autre option consisterait à propulser la station vide sur une orbite plus élevée et plus stable.

Mais cette solution a également été écartée, en raison des problèmes logistiques et des risques accrus liés aux déchets spatiaux.

Comment la station sera-t-elle ramenée vers la Terre ?

Des vaisseaux spatiaux en visite boostent périodiquement la station spatiale pour qu'elle reste sur une orbite d'environ 420 km d'altitude. Dans le cas contraire, elle descendrait de plus en plus bas jusqu'à ce qu'elle plonge, sans contrôle, hors de son orbite.

La NASA veut s'assurer que la rentrée s'effectue en toute sécurité au-dessus d'une zone reculée du Pacifique Sud, ou peut-être de l'océan Indien, ce qui implique le lancement d'un vaisseau spatial qui s'arrimera à la station et la dirigera vers une tombe aquatique.

La NASA s'attend à ce que des morceaux plus denses survivent, d'une taille allant de l'équivalent d'un four à micro-ondes à celle d'une berline, dans un champ de débris de 2000 km de long.

La NASA et ses partenaires ont envisagé d'utiliser trois navires de ravitaillement russes pour cette tâche, mais un engin plus robuste était nécessaire.

L'appel a été lancé à l'industrie et, en juin, SpaceX a remporté le contrat pour un véhicule de désorbitation.

A view of Earth from the Cupola, a 360 degree observation area and remote control location for grappling, docking and undocking spacecraft on the International Space Station. Scott Kelly/AP

À quoi ressemblera le véhicule de désorbitation ?

SpaceX prévoit d'utiliser une capsule Dragon ordinaire - celle qui transporte des fournitures et des astronautes vers la station spatiale - mais avec un coffre beaucoup plus grand abritant un nombre record de 46 moteurs, et plus de 16 000 kg de carburant.

Sarah Walker, de SpaceX, a déclaré que le défi consisterait à créer un vaisseau spatial suffisamment puissant pour guider la station spatiale, tout en résistant aux forces de traction et à l'augmentation de la traînée atmosphérique lors de la descente finale.

Selon la NASA, ce vaisseau spatial nécessitera une fusée particulièrement puissante pour atteindre l'orbite. La capsule serait lancée un an et demi avant la fin prévue de la station.

Six mois avant la destruction de la station, l'équipage abandonnerait le navire et rentrerait chez lui. Une fois la station descendue à environ 220 km, le Dragon la redescendrait quatre jours plus tard.

Cela a-t-il déjà été réalisé par le passé ?

La première station spatiale de la NASA, Skylab, s'est écrasée en 1979, et des débris sont tombés sur l'Australie et le Pacifique environnant.

L'agence spatiale espérait que l'un des premiers équipages de la navette spatiale pourrait attacher une fusée pour contrôler la descente de Skylab ou augmenter son orbite. Mais la navette n'était pas encore prête, et son premier vol n'a eu lieu qu'en 1981.

Les contrôleurs au sol ont réussi à envoyer Skylab dans une lente dégringolade, en direction de l'océan Indien. Mais des morceaux ont également atterri en Australie occidentale. La Russie a eu plus d'expérience avec les stations spatiales entrantes.

Mir a fonctionné pendant 15 ans, avant d'être guidée vers une entrée au-dessus du Pacifique en 2001.

Y aura-t-il des objets sauvés ?

La NASA souhaite ramener quelques petits objets de l'intérieur de la station spatiale pour les exposer dans un musée, comme la cloche et les journaux de bord du vaisseau, des panneaux avec des écussons et d'autres souvenirs. Ces objets pourront être ramenés par les vaisseaux de ravitaillement de SpaceX au cours des deux dernières années.

"Malheureusement, nous ne pourrons pas ramener de très gros objets", a déclaré Ken Bowersox, de la NASA.

"La partie émotionnelle de mon cœur aimerait essayer d'en sauver quelques-uns, mais l'approche la plus pratique consiste à tout faire tomber d'un seul coup qui serait destructeur".