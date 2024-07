Rencontre avec Nariman Aliyev : La Code Academy prépare l'avenir numérique de l'Azerbaïdjan

Par Gorkem Sifael

Dans cet épisode, nous rencontrons Nariman Aliyev, responsable du programme de cybersécurité à la Code Academy, qui nous fait part de son opinion sur le rôle important que joue la Code Academy pour façonner l'avenir de l'éducation numérique et de la cybersécurité en Azerbaïdjan.

Nariman Aliyev, responsable du programme de cybersécurité à la Code Academy, évoque la mission majeure de la Code Academy, qui consiste à façonner l'avenir de la culture numérique et de la cybersécurité en Azerbaïdjan. Depuis son arrivée à l'Academy il y a six ans, Nariman Aliyev a supervisé à la fois le développement stratégique du programme sur la cybersécurité et la conception du programme d'études. La Code Academy a formé près de 10 000 jeunes dans diverses disciplines, notamment l'informatique, la programmation, le marketing numérique, la conception et la cybersécurité.

Nariman Aliyev souligne l'importance de la culture numérique comme compétence fondamentale à l'ère du numérique, non seulement pour réussir dans les domaines techniques, mais aussi pour distinguer les vraies informations des fausses sur Internet. Il explique que l'erreur humaine est souvent le maillon faible de la cybersécurité et partage une anecdote concernant une sérieuse attaque causée par une simple négligence, qui a coûté plus de 2 milliards de dollars à une société.

Pour Nariman Aliyev, l’enseignement est une passion qui remonte à l’enfance. Il considère ses étudiants comme des missions et se félicite de leur développement professionnel et de leur contribution dans l'industrie. Alors que nous entrons de plus en plus dans l'ère des technologies de l'information et de l'industrie 4.0, Nariman Aliyev est convaincu que les talents formés à la Code Academy conduiront l'Azerbaïdjan vers un avenir technologiquement avancé et sécurisé.