Lisbonne accueille du 27 juin au 1er juillet 2022 la Conférence des Nations unies sur les océans, organisée avec le soutien des gouvernements du Portugal et du Kenya. Les activistes de Ocean Rebellion alertent les passants dans la rue.

Au deuxième jour de la conférence sur les océans, la discussion sur l'avenir des océans se poursuit. Mais les projecteurs sont braqués à l'intérieur et à l'extérieur du lieu de réunion.

La conférence est un appel à l'action pour les océans, un appel aux dirigeants du monde entier et à tous les secteurs concernés à viser plus haut, à mobiliser des partenariats et à augmenter les investissements dans des approches scientifiques et innovantes pour inverser le déclin de la santé des océans.

La conférence adoptera une déclaration qui pourrait contribuer à mettre en œuvre et à faciliter la protection et la conservation des océans et de leurs ressources.