État de l'Union : Y a-t-il un deuxième pilote dans l'avion ?

Cette édition de l'État de l'Union se concentre sur le conflit entre l'industrie aéronautique et les pilotes concernant le nombre de pilotes à bord d'un avion.

Lorsque le Premier ministre hongrois Viktor Orbán s'est rendu récemment en Russie et en Chine dans le cadre d'une "mission de paix", il aurait dû savoir qu'il s'exposait à une réaction hostile de la part de ses collègues du Conseil européen.

Et c'est ce qui s'est passé.

Lors du Conseil des affaires étrangères, le plus haut diplomate de l'UE a adressé une réprimande cinglante à M. Orbán et a accusé le nouveau président tournant du Conseil de déloyauté.

M. Borrell a confirmé que la prochaine réunion informelle des ministres des affaires étrangères se tiendrait à Bruxelles, écartant ainsi de l'ordre du jour une réunion précédemment prévue à Budapest.

"Nous devons envoyer un signal, même s'il s'agit d'un signal symbolique, selon lequel le fait de s'opposer à la politique principale de l'Union européenne et de disqualifier la politique de l'Union européenne en tant que parti de la guerre doit avoir des conséquences, des conséquences formelles", a déclaré M. Borrell.

Reste à savoir si le gouvernement hongrois mettra à profit les semaines d'été pour envisager une approche différente.

Une personne meurt du sida chaque minute

Ailleurs, des chercheurs, des médecins et des hommes politiques se sont réunis à Munich cette semaine à l'occasion de la 25e conférence internationale sur le sida, afin de redoubler d'efforts pour trouver des moyens de guérir l'épidémie.

Environ 40 millions de personnes dans le monde vivent avec la maladie, un chiffre effroyable malgré tous les progrès médicaux réalisés au fil des décennies.

Si le sida a pratiquement disparu des radars dans les pays riches, la lutte se poursuit dans les régions les plus pauvres du monde.

Un combat qui nécessite non seulement de l'argent et de la recherche, mais aussi de l'empathie.

"Une personne meurt du sida chaque minute. Une personne par minute ! C'est quelque chose que nous devons changer. Notre objectif commun est de mettre fin à l'épidémie d'ici à 2030", a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz lors de la conférence.

"Nous avons besoin de plus de recherche, d'une meilleure prévention, d'informations centrées sur les personnes et de tests approfondis. Mais ce sur quoi nous devons continuer à travailler, c'est la lutte contre la discrimination et la stigmatisation".

Y a-t-il un deuxième pilote dans l'avion ?

En parlant de danger pour la santé... L'European Cockpit Association des pilotes professionnels a lancé cette semaine une campagne publicitaire dans les toilettes de l'aéroport de Bruxelles afin de sensibiliser le public à ce qu'elle considère comme un risque massif pour la sécurité.

Il s'agit d'une proposition des constructeurs d'avions et des compagnies aériennes visant à ce qu'il n'y ait qu'un seul pilote aux commandes - et non deux.

L'idée a suscité une forte résistance parmi les pilotes et fait actuellement l'objet d'une évaluation par l'Agence européenne de la sécurité aérienne.

Tanja Harter, directrice des affaires techniques à l'European Cockpit Association, elle-même pilote, nous en dit plus sur le sujet.

Euronews : Pourquoi faut-il deux pilotes dans un avion ?

Harter : Il y a une raison à la présence de deux pilotes dans un avion. Nous avons tous les systèmes, tout ce qu'il y a dans un avion au moins deux fois. Cela inclut les pilotes. Les pilotes ont des rôles très distincts. Ils travaillent en étroite collaboration et communiquent en permanence. C'est ainsi qu'ils résolvent les problèmes et gèrent le vol. Ils sont donc toujours deux à faire cela et à réfléchir à ce qui les attend et aux problèmes qui se posent.

Euronews: L'ECA, votre organisation, ainsi que des milliers de pilotes dans le monde entier ont plaidé contre l'extension de l'équipage minimum depuis un certain temps déjà - pourquoi est-il apparemment si difficile de convaincre l'industrie ?

Harter : Apparemment, il s'agit d'une question très tentante pour diverses raisons. L'une d'entre elles pourrait être qualifiée d'exercice de réduction des coûts, l'autre pourrait être la question de la pénurie présumée ou perçue de pilotes. Toutes ces questions nous sont soumises et sont utilisées pour une raison ou une autre. Ce que nous n'avons pas entendu, c'est une question de sécurité vraiment urgente.

Euronews : Nous savons que les constructeurs d'avions et les compagnies aériennes sont ceux qui font pression pour que les vols soient effectués par un seul pilote - comment les autorités de l'aviation et les organismes de régulation vont-ils réagir ?

Harter : Airbus, l'un des constructeurs - apparemment poussé par les clients, les opérateurs - a déposé une demande de certification d'un tel avion auprès du régulateur européen. Ce dernier étudie la question et le processus de certification est en cours. (...) L'appel à experts a été lancé et nous attendons que la réglementation commence.

Euronews : Enfin, quand pouvons-nous espérer que cette question soit réglée une fois pour toutes ?

Harter : C'est une très bonne question. L'élaboration des règles est censée commencer à l'automne. Si vous regardez le plan européen pour la sécurité aérienne, qui est le calendrier avec lequel nous travaillons, ils veulent le mettre en œuvre dès 2027.

Mon petit doigt m'a dit

Il est peut-être nécessaire aujourd'hui de parler aux pilotes d'un phénomène étonnant qui se produit à Chypre.

La petite localité de Mesana a été envahie par des dizaines de milliers d'hirondelles migratrices.

Les oiseaux se reposent sur les poteaux électriques et les lignes à haute tension. La raison pour laquelle les hirondelles ne se rassemblent qu'entre six et huit heures du matin et se dispersent ensuite est un mystère.

Elles répètent ce processus religieusement pendant deux mois d'été jusqu'à ce qu'elles s'envolent pour l'Afrique au début du mois de septembre.

Selon les experts, les oiseaux entrent en contact les uns avec les autres et commencent à planifier leur voyage. Il s'agit peut-être aussi d'un moyen d'organiser leur grande communauté, personne ne le sait avec certitude.

La tradition locale veut que cela porte malheur à ceux qui tentent de mettre les oiseaux en colère.