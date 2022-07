Des taureaux, des coureurs et une traditionnelle. Chaque matin pendant huit jours, des taureaux sont libérés dans les rues de Pampelune au nord-est de l'Espagne. Le but : s'approcher le plus possible des animaux.

Ce dimanche quatre personnes ont été blessées selon un bilan provisoire et sept autres ont été touchées lundi. Les festivités durent jusqu'à jeudi.