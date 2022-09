no comment

De nombreux dignitaires japonais et étrangers ont rendu hommage ce mardi à l'ancien Premier ministre assassiné Shinzo Abe lors de funérailles nationales qui ont divisé le pays.

Des milliers de citoyens sont venus se recueillir tandis que d'autres manifestaient contre l'événement.

Cet événement a en effet été loin d'être un moment d'union sacrée, ayant suscité d'intenses controverses et des manifestations.

Son assassinat par balles en plein meeting électoral le 8 juillet dernier à 67 ans a choqué le Japon et le monde entier.

Le mobile de son assassin présumé - les liens supposés d'Abe avec l'Eglise de l'Unification, surnommée "secte Moon", accusée d'exercer de fortes pressions financières sur ses membres - a encore un peu plus terni l'image de l'ex-Premier ministre selon ses détracteurs.

Shinzo Abe a battu le record de longévité d'un Premier ministre en exercice au Japon : plus de huit ans et demi en 2006-2007 et 2012-2020.