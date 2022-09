no comment

Ils avaient laissé derrière eux leur maison et découvrent quelques mois plus tard ce qu'il en reste. Des habitants de la ville de Stalyne, dans la région de Kharkiv au nord-est de l'Ukraine rentrent chez eux après le retrait des soldats russes battus. Ici les habitants sont souvent partagés entre le soulagement d'avoir retrouvé leur maison et un sentiment de prudence.

A Sloviansk aussi (oblast de Donetsk) des Ukrainiens ont fait le choix de rentrer chez eux. Parmi eux, Valentina Bondarenko qui ne peut pas retenir ses larmes à la découverte de sa maison entièrement détruite par des frappes.

Dans le nord-est de l'Ukraine, Kharkiv a été visée par les Russes à de nombreuses reprises depuis le début de leur offensive, tour à tour s'approchant de la deuxième plus grande ville ukrainienne, ou se faisant repousser comme ces dernières semaines.