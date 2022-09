no comment

Maisons soufflées ou sous l'eau, infrastructures endommagées, entreprises et exploitations agricoles à l'arrêt : l'ouragan Ian va peser sur la croissance états-unienne, coûter des dizaines de milliards de dollars aux assureurs en Floride et laisser en difficultés de nombreux propriétaires non assurés.

Après avoir touché terre mercredi à l'ouest de la Floride, Ian a charrié sur son passage des vents violents et des pluies torrentielles, transformant parfois des rues en véritables canaux.

L'évaluation de l'ampleur de la dévastation est encore très préliminaire.