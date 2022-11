no comment

Des activistes climatiques ont manifesté vendredi près du pavillon américain de la COP27 à Charm el-Cheikh en Égypte, quelques heures avant l'arrivée du président américain Joe Biden.

Vanessa Nakate, militante ougandaise pour le climat et ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF, s'est jointe à d'autres militants pour protester contre l'utilisation continue des combustibles fossiles. La militante avait appelé la veille Washington à "être au côté des générations futures" et à soutenir les communauté les plus affectées par les impact grandissants du réchauffement climatique.

"Le monde a besoin que les Etats-Unis soient un leader climatique dans notre lutte pour la justice climatique", avait-elle lancé.