Une vague de froid exceptionnelle sur l'archipel et de fortes chutes de neige ont paralysée les transports et fait au moins un mort. Des centaines de vols ont été annulés, et de nombreux trains ont été retardés ou supprimés.Selon les prévisions, ce phénomène météorologique pourrait aller jusqu'à la capitale Tokyo et Osaka.

