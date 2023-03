L'allemagne frappée par un grand mouvement de grève dans les transports

Les salariés des aéroports, du rail, du fret maritime, des sociétés d'autoroutes, des transports locaux sont appelés depuis minuit à 24h00 d'arrêt de travail.

Cette mobilisation s'inscrit dans un contexte de tensions sociales croissantes en Allemagne, où les grèves pour les salaires se multiplient depuis le début de l'année, des écoles aux hôpitaux, en passant par die Deutsche Post.

Contrairement à des pays comme la France, un tel mouvement unitaire entre les syndicats EVG et Ver.di, représentant respectivement 230.000 salariés des sociétés ferroviaires et 2,5 millions d'employés des services, est extrêmement rare.

Cette "Mega-Streik" (méga-grève) - comme l'ont déjà baptisée les médias allemands - touche un pays où les prix se sont envolés depuis plus d'un an, avec une inflation qui a atteint 8,7% en février. Les syndicats demandent plus de 10% de revalorisation salariale.