no comment

Le 6e festival international de folklore, également appelé "Kharibulbul", a débuté à Shusha, la capitale culturelle de l'Azerbaïdjan. Cet événement est organisé par la Fondation Heydar Aliyev et le ministère de la culture azerbaïdjanais. Il réunit des musiciens et des groupes de danse venus du Kazakhstan, d'Ouzbékistan, du Turkménistan et de Turquie.