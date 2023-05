L’assemblée générale de Shell interrompue par des militants pour le climat

"Allez en enfer, Shell !" Interrompu par ce slogan, le président de la compagnie pétrolière britannique Shell n’a pas eu le temps de prononcer son discours d’ouverture lors l’Assemblée générale de son entreprise ce mardi 23 mai. Une centaine de militants se sont invités à Londres à la réunion des actionnaires et du conseil d’administration, pour dénoncer leur action dans la lutte contre le changement climatique.

Alors que Shell a réalisé en 2022 le plus gros bénéfice de son histoire, les voix s’élèvent, y compris au sein de ses actionnaires, pour dénoncer ses activités dangereuses pour le climat. Dès le milieu de matinée, Greenpeace, Fossil Free London et plusieurs associations environnementales se sont donc plantés devant l’ExCeL de Londres pour accueillir l’AG du géant pétrolier.

Plusieurs d’entre eux se sont aussi invités à l’intérieur de la réunion et ont perturbé les prises de parole des dirigeants pendant près d’une heure. La sécurité de l’entreprise a dû intervenir pour les empêcher de grimper sur l’estrade et d’atteindre le président Sir Andrew Mackenzie et les membres du conseil d’administration.