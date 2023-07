No Comment : des pluies torrentielles s'abattent sur Pékin et sa région

no comment

Au moins deux personnes ont trouvé la mort lundi dans la capitale chinoise Pékin, placée en alerte maximale aux inondations et glissements de terrain, en raison de pluies torrentielles qui s'abattent depuis vendredi sur la région. Ces fortes pluies sont une conséquence du cyclone Doksuri, qui a fait au moins six morts aux Philippines. Une grande partie de la banlieue de Pékin "présente un risque élevé concernant des effondrements, des glissements de terrain et des coulées de boue", selon l'alerte des autorités.