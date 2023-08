No Comment : fuite d'eau spectaculaire dans le metro de Time Square

La station de métro la plus connue et la plus fréquentée de New York, à Times Square, a été victime d'inondations spectaculaires dans la nuit de mardi, provoquées par une ancienne conduite d'eau qui a éclaté après plus d'un siècle de service.

Au cours de la matinée, ce sont plus de 6 millions de litres d'eau qui se sont déversés dans la station.

Les inondations ont continué de perturber le service sur certaines des voies les plus fréquentées de la ville – les lignes 1, 2 et 3 – au plus fort du trajet matinal.

MTA New York City Transit a déclaré que la conduite qui a éclaté était une conduite principale de 50 cm de diamètre installée en 1896.