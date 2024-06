Vidéo. Les agriculteurs manifestent contre le Pacte vert à Bruxelles quelques jours avant les européennes

Environ 500 tracteurs et plus d'un millier d'agriculteurs ont manifesté dans un parc au nord de Bruxelles, quelques jours avant les élections du Parlement européen, pour demander à l'Union européenne de cesser de faire pression sur eux avec des mesures en faveur du climat.

Un producteur laitier néerlandais venu rejoindre la manifestation à Bruxelles a déclaré que ces mesures étaient devenues « insupportables ».

« Elles ont tellement alourdi le fardeau des agriculteurs que ces derniers risquent tout simplement de disparaître », a déclaré Gert Jan Oudijk.

Des agriculteurs de Belgique, des Pays-Bas, d'Allemagne, de France et de Pologne étaient présents, mais les principaux syndicats d'agriculteurs traditionnels ne se sont pas joints à la manifestation, car elle était organisée par des mouvements d'extrême droite.

Les agriculteurs manifestants espèrent pouvoir balayer le pacte climatique progressiste Green Deal et redonner aux agriculteurs la marge de manœuvre dont ils disposent depuis si longtemps pour décider de la manière dont ils cultivent la terre.

Le mécontentement porte essentiellement sur la limitation de l'utilisation du fumier et des pesticides, ainsi que sur l'obligation de conserver des zones naturelles vierges sur certaines terres agricoles, dans l'intérêt des oiseaux et des abeilles et, à terme, de l'ensemble de la population.

Une délégation d'une vingtaine de tracteurs a été autorisée à circuler dans le centre de Bruxelles et à faire un geste symbolique devant le Parlement européen.

Contrairement aux manifestations similaires organisées à Bruxelles depuis le début de l'année, aucun affrontement n'a eu lieu.