Vidéo. No Comment. Pataugeoire pour les animaux domestiques... quand les températures grimpent

Une vague de chaleur se rapproche du point de rupture du Midwest à la Nouvelle-Angleterre aux Etats-Unis.

Selon le National Weather Service, la chaleur a atteint son maximum ce jeudi dernier dans l'est des Grands Lacs et en Nouvelle-Angleterre, et vendredi ou pendant le week-end dans la vallée de l'Ohio et le centre du littoral atlantique.

L'indice de chaleur, qui combine la température et l'humidité, devrait dépasser les 100 degrés en de nombreux endroits, voire battre des records historiques.

L'Associated Press a rencontré des promeneurs de chiens à New York qui ont combattu la chaleur en emmenant leurs chiens dans un parc pour chiens où ils peuvent jouer dans une pataugeoire.

"Je suis préoccupée par la vague de chaleur pour le bien du chien", a déclaré Belle Williams, promeneuse de chiens à New York. "L'autre chien que je promène a l'habitude de faire une promenade d'une heure. Mais en ce moment, nous ne faisons que 20 minutes et nous jouons à l'intérieur le reste du temps parce qu'il fait trop chaud.

Emily Gonzalez, promeneuse de chiens, conseille vivement à ses clients et aux autres promeneurs de chiens d'être attentifs aux chiens souffrant d'épuisement dû à la chaleur, en veillant à leur donner suffisamment d'eau et en faisant attention aux trottoirs brûlants.

À New York, le gouverneur Kathy Hochul a activé la Garde nationale pour faire face à toute situation d'urgence liée à la chaleur qui pourrait survenir au cours des prochains jours.

Elle a également annoncé que les droits d'entrée et de stationnement dans les parcs, piscines et plages de l'État seraient supprimés mercredi et jeudi.

Les services météorologiques avertissent que les températures record enregistrées pendant la nuit empêchent le refroidissement naturel, ce qui signifie que le danger de la chaleur peut s'accumuler à l'intérieur.