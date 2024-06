Vidéo. Parascolaire en treillis : des adolescents ukrainiens se préparent à une "longue guerre"

Un commandant distribue des fusils au groupe tactique séparé. Enfin, des copies. Les soldats ici ne sont que des adolescents, certains encore tout jeunes.

Il s'agit d'un club parascolaire pour les enfants de Shepetivka, dans l'ouest de l'Ukraine. Les écoliers se réunissent trois fois par semaine pour se préparer à la vie dans un pays en proie à une guerre dévastatrice déclenchée par la Russie.

Olena Drachuk, sergent-major dans une unité de défense aérienne, est la seule adulte présente. Elle a fondé le programme en 2015 grâce à des dons, des subventions et le soutien du gouvernement local.

Lorsque la Russie a lancé son invasion à grande échelle en 2022, les activités du club sont devenues plus urgentes. Mais Olena affirme que sa mission ne se limite pas à la formation de futurs soldats.

Olena agit principalement en tant que superviseur, tandis que les enfants plus âgés enseignent aux plus jeunes des compétences militaires difficiles, comme l'assemblage d'une véritable Kalachnikov.

Ils utilisent des fusils en bois pour les exercices, mais il n'est pas question de jouer. Ils sont pleinement conscients que leur vie pourrait un jour dépendre de cet entraînement. Ils imposent la discipline et apprécient les conditions difficiles, comme la brève averse qui arrose le terrain aujourd'hui.

Danylo, 16 ans, est un modèle pour les plus jeunes. Ses deux parents servent dans l'armée et il s'est engagé à faire de même.

À douze ans, Stepan est le deuxième plus jeune du groupe. Il espère suivre une autre voie.

Il existe des centaines de groupes de jeunes comme celui-ci en Ukraine, et leur nombre a considérablement augmenté depuis l'invasion totale. C'est ce qu'affirme le ministère de la Jeunesse et des sports qui apporte un soutien financier direct aux groupes les plus importants.

Au cours des deux dernières années, le ministère a organisé des conférences pour les groupes de jeunes dans tout le pays, auxquelles ont participé 74 000 jeunes.

Après deux heures d'exercices, le moral est au beau fixe, mais les murs sont couverts de rappels de la guerre qui donnent à réfléchir.

Notamment, des photos de jeunes hommes, diplômés du programme, qui sont morts sur la ligne de front. Plusieurs autres diplômés sont encore en train de se battre.

Alors qu'ils remettent leurs vêtements civils, les membres du groupe tactique séparé redeviennent des enfants. Certains d'entre eux ont encore cinq ou six ans devant eux avant de devenir des adultes et de devoir prendre des décisions d'adultes. Pour d'autres, cette étape n'est plus qu'à quelques mois.