Vidéo. No Comment : Stars, cosplayers et hordes de fans à Sofia pour Aniventure Comic-Con

Le week-end du 6 et 7 juillet 2024, des milliers de passionnés de fantasy ont envahit le hall de l'Inter Expo Center de Sofia pour célébrer la culture des comics, le cosplay et le gaming.

Le festival a proposé des concours, des avant-premières de films et des événements pour les fans.

Le cosplay, où amateurs rivalisent avec des costumes faits maison, a été jugé par un panel international dans des catégories telles que le meilleur costume et la meilleure performance scénique. Les participants ont fait preuve de créativité et de détermination, avec des lauréats comme la cosplayeuse amateur Silvia Aleksandrova, dans le rôle de "Sylvanas Windrunner" de World of Warcraft, et l'étudiante en art Nicole Machorska, dans celui de "Kayle" de League of Legends.

L'événement a attiré le nombre record de 25 000 visiteurs cette année.