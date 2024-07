Giuseppe Antoci, le député européen sous escorte

Giuseppe Antoci vit sous protection depuis décembre 2014 en raison de menaces de la mafia sicilienne. Désormais, le régime de protection est également étendu au Parlement européen.

Giuseppe Antoci est un eurodéputé très surveillé. L’élu italien vit sous protection policière depuis plusieurs années.

En tant que président du parc Nebrodi en Sicile, il avait mis au point un protocole pour éviter que l'argent des fonds européens destinés à l'agriculture ne se retrouve entre les mains des clans mafieux, frappant ainsi l'un des principaux canaux de financement du crime organisé.

Un "ennemi" de la mafia

C'est pourquoi, explique-t-il à Euronews, il est devenu un "ennemi" de la mafia. "Devenir un ennemi, c'est d'abord commencer par des menaces. Elles vous font comprendre que vous ne devez pas continuer, et si vous continuez, c'est jusqu'au dernier kilomètre."

Giuseppe Antoci a été frappé en mai 2016 par la seule attaque de la mafia depuis les massacres de 1992. Les quatre policiers qui l'accompagnaient lui ont sauvé la vie après un violent échange de coups de feu. "Ils m'ont ramené chez moi, auprès de ma femme et de mes filles."

Son engagement a fait de lui un Officier du mérite de la République italienne, une distinction remise le 2 février 2017 par le président de la République Sergio Mattarella, tandis que son protocole a été étendu à toute la Sicile. La Commission européenne, dans une note du commissaire au Commerce Phil Hogan, l'a reconnu comme un "exemple éloquent" de son engagement dans la lutte contre la mafia.

Remplacé dans le rôle de président du parc Nebrodi en février 2018, Giuseppe Antoci reste sous la menace des clans mafieux.

Un mandat sous escorte

De ce fait, lui et sa famille mènent une vie blindée, et le régime spécial de protection doit également s'appliquer à l'étranger. Ainsi, après son élection au Parlement européen sur la liste du Mouvement 5 étoiles, il disposera d'un bureau avec des mesures de sécurité spéciales, sans aucune fenêtre donnant sur l'extérieur. Dans les couloirs de l’institution à Bruxelles, il ne se promène jamais seul. Des policiers l'escortent à chaque pas, le suivent jusqu'à l'entrée des réunions et l'attendent immédiatement à l'extérieur.

Pour les cinq prochaines années, Giuseppe Antoci sera membre de la commission des Libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Il promet de s'occuper de ce qu'il connaît le mieux : le crime organisé, qu'il qualifie de "boulet économique" de l'UE.

"J'ai déjà proposé une résolution pour créer la Crim, une commission chargée de la criminalité organisée, qui n'a été créée qu'une seule fois au Parlement européen. Nous pensons que les mafias sont mondialisées, que le crime organisé est présent dans de nombreux territoires et dans de nombreux États européens".

Sa vie est faite de renoncements et de limitations, pour lui et sa famille. Ils sont obligés de vivre dans une maison constamment surveillée. Mais Giuseppe Antoci l’assure : le jeu en vaut la chandelle.

"On peut mourir dans un massacre de la mafia, comme cela m'est arrivé avec ces braves policiers", dit-il.

"Il y aurait des commémorations, des pierres tombales, des souvenirs, à juste titre, mais on ne meurt qu'une fois. Il y a une autre façon de mourir : se lever le matin, se regarder dans la glace, savoir qu'on n'a pas fait son devoir, se sentir sale, savoir qu'on ne peut pas aller dans l'autre pièce, croiser ses filles et continuer à leur dire que la vie doit être vécue avec droiture, sans baisser le regard et le dos. Alors ce miroir vous tue tous les jours".