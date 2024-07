L'éruption de l'Etna entraîne la fermeture de l'aéroport international de Catane

L'aéroport le plus populaire de Sicile se trouve au pied du volcan le plus actif d'Europe.

Les voyages à destination et en provenance de l'île italienne de Sicile sont actuellement perturbés en raison d'une éruption volcanique, en pleine saison de vacances.

L'aéroport international de Catane a été fermé mardi soir en raison d'une éruption de l'Etna qui a provoqué un nuage de cendres s'élevant à 8 km dans les airs.

L'aéroport est souvent fermé en raison de la mauvaise visibilité due à la fumée volcanique, mais il rouvre généralement dans la demi-journée.

Des habitants de la région ont signalé qu'ils entendaient de forts grondements provenant de l'Etna et que leurs fenêtres tremblaient.

Cette fois-ci, l'opérateur de l'aéroport a déclaré : "La suspension entraînera des annulations et/ou des réacheminements vers d'autres aéroports", précisant que les opérations normales reprendraient une fois les retombées de cendres terminées.

La compagnie aérienne Aeroitalia a annoncé que l'aéroport serait fermé jusqu'à 18 heures mardi, au moins. Pour les arrivées entre 13h et 15h, six vols ont été détournés vers Palerme, un vers Comiso et un vers Trapani.

Le tableau de bord de l'aéroport indique mercredi matin certains vols comme "décollés", tandis que les autres sont annulés.

Les autorités aéroportuaires conseillent aux passagers devant décoller de Catane de vérifier l'état de leur vol avant de se rendre à l'aéroport.

Vérifiez le statut de votre vol ici.

Les passagers pourront-ils demander une indemnisation ?

Les compagnies aériennes sont tenues de proposer un autre vol ou un remboursement si un vol est annulé ou retardé de plus de trois heures.

Toutefois, cette obligation ne s'applique que si elles auraient pu éviter la perturbation. Dans le cas d'une éruption volcanique, elles ne sont pas responsables.

Dans la plupart des cas, les compagnies aériennes s'efforceront d'amener les passagers à leur destination finale.

Il est toujours utile de souscrire une assurance voyage, car vous pourrez peut-être demander le remboursement de dépenses imprévues.

Peut-on se rendre en Sicile en toute sécurité ?

Oui, il est toujours possible de se rendre en Sicile en toute sécurité, même lorsque l'Etna est en éruption.

La sécheresse sévit en Sicile, mais la majorité des hôtels et autres hébergements touristiques sont ouverts et fonctionnent normalement.

Les voyageurs doivent prendre les précautions habituelles en cas de fortes chaleurs : boire beaucoup d'eau, rester à l'ombre pendant les heures les plus chaudes de la journée et consulter un médecin en cas de malaise.

Où se trouve le mont Etna et est-il dangereux ?

Le mont Etna se trouve sur la côte est de l'île italienne de Sicile.

Il s'agit du volcan le plus actif d'Europe et il connaît une période d'activité particulièrement intense depuis cinq ans.

Bien que l'Etnaentre fréquemment en éruption, la lave n'a pas atteint les villes voisines depuis les années 1800.

Il compte plus de 200 cratères et lorsque l'un d'entre eux entre en éruption, des cendres volcaniques atterrissent dans la ville de Catane, au pied du volcan, et dans les nombreuses villes et villages environnants. Cette situation est gênante pour les habitants, mais ne pose généralement pas de problème aux visiteurs.

Même en cas d'éruption, de nombreux sentiers et chemins de randonnée restent sûrs, bien qu'il soit obligatoire d'être accompagné d'un guide de montagne local qualifié.