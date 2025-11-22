Vidéo. Des Sud-Africaines manifestent avec force contre les féminicides

Des centaines de femmes vêtues de noir se sont allongées dans un parc de Johannesburg vendredi, à la veille du sommet du G20, pour dénoncer les 15 femmes tuées chaque jour par des violences fondées sur le genre en Afrique du Sud.
Le pays promeut un programme progressiste sur les questions de genre au G20. Pourtant, ONU Femmes affirme que son taux de féminicides est cinq fois supérieur à la moyenne mondiale. La manifestation de 15 minutes, organisée dans plusieurs villes, a rassemblé des militants, des célébrités et des survivantes.
Beaucoup ont pleuré en restant allongées au sol, certaines brandissant des pancartes telles que « Pourquoi nous détestez-vous ? ». Women for Change a organisé l’action après un mois de mobilisation qui a recueilli plus d’un million de signatures.
Quelques heures plus tard, le gouvernement a déclaré les violences fondées sur le genre une catastrophe nationale.