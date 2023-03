Corfou et les montagnes de Zagori, trésors méconnus de Grèce

Cap sur une facette de la Grèce que l'on connaît moins, dans le nord du pays. À Corfou et dans les montagnes de Zagori, on se connecte à la nature et à un mode de vie authentique.

À Corfou et dans les montagnes de Zagori, nous allons sortir des sentiers battus pour explorer une facette moins connue du pays où l'agrotourisme et le développement durable fleurissent.

On surnomme Corfou, l'île émeraude de la Grèce. Avec sa très grande diversité de flore et de faune, elle est l'une des îles grecques les plus vertes.

Randonnée au milieu des oliviers à Corfou

Hilary Paipeti est la fondatrice du Corfu Trail, un itinéraire de randonnée qui s'étend sur toute la longueur de l'île, traversant des paysages spectaculaires et des villages authentiques. "C'est vraiment comme les endroits où l'on se trouvait il y a 30 ou 40 ans, en dehors des stations balnéaires, avec une nature intacte et magnifique," affirme Hilary Paipeti avant d'ajouter : "C'est partout différent, vous pouvez aller dans différents secteurs de Corfou et le paysage ne sera jamais le même. Et le Corfu Trail relie tous ces secteurs," fait-elle remarquer.

En poursuivant notre chemin, nous avons l'impression de remonter dans le temps quand nous croisons une compagne de voyage inattendue. Un homme emprunte le chemin avec son ânesse, il nous la présente en nous précisant qu'elle s'appelle Lina.

En dehors de la haute saison, quand les fleurs de printemps révèlent leur éclat, c'est le moment idéal pour faire de la randonnée. Et pour ceux qui aiment les sports plus extrêmes, le Corfu Trail accueille chaque année, une course d'ultra trail.

Corfou abrite plus de 4 millions d'oliviers et quelques-unes des oliveraies les plus anciennes et aux arbres les plus grands du monde. Bon nombre d'entre elles se trouvent le long du Corfu Trail. Nous rendons visite à la famille Dafnis qui produit de l'huile d'olive ici depuis plus de 100 ans. "On travaille avec ces arbres qui pour nous, sont des monuments naturels vivants," souligne Spyros Dafnis, PDG et cofondateur de The Governor Olive oil. "Non seulement, on perpétue cette entreprise familiale, mais surtout, on développe tout le modèle de production : on suit les règles de l'agriculture biologique, on respecte la nature et l'environnement," explique-t-il. Une méthode qui a abouti à une huile d'olive épicée et primée, reconnue pour ses bienfaits sur la santé. "La saveur - l'amertume principalement, ce côté épicé - est non seulement gage de qualité, mais aussi de bienfaits pour la santé," affirme Spyros Dafnis.

Corfou compte plus de 4 millions d'oliviers Euronews

Agrotourisme durable dans les montagnes de Zagori

Il est temps pour moi, de quitter le Corfu Trail et de faire la traversée en direction du nord de la Grèce et des montagnes de Zagori.

Cette région préservée, avec ses villages pittoresques construits en pierre, est l'un des secrets les mieux gardés de Grèce. Elle abrite les magnifiques gorges de Vikos, le canyon le plus étroit du monde, et la rivière Voidomatis, réputée pour être la plus pure et la plus propre d'Europe. Jusque dans les années 50, il n'y avait pas de routes sur place, seulement des ponts centenaires et des chemins pavés reliant les 46 villages en pierre. Aujourd'hui, ils offrent aux randonneurs, une multitude de sentiers à explorer.

Les montagnes des Zagori abritent 46 villages en pierre Euronews

Lena et sa famille sont des pionnières de l'agrotourisme durable : dans leur ferme - maison d'hôtes, elles invitent les visiteurs à découvrir la vie authentique locale et à se connecter avec la terre. "Tout ce que nous offrons, c'est notre vie quotidienne et nous la partageons avec nos hôtes, qu'il s'agisse de s'occuper des animaux, de cuisiner ensemble des recettes traditionnelles ou de tisser," décrit Lena Gerothanassi, propriétaire de la ferme - maison d'hôtes Rokka. "C'est agréable pour eux, mais aussi pour nous, de pouvoir partager," estime-t-elle.

La belle-mère de Lena se propose de nous apprendre comment cuisiner une tarte traditionnelle des Zagori. Nous réunissons les ingrédients qu'il nous faut, certains étant à disposition dans la ferme.

Atelier de préparation de tarte traditionnelle de Zagori Euronews

Les femmes des Zagori se transmettent la recette de génération en génération. Les gestes sont aussi traditionnelles. Étaler le fond de pâte demande de la délicatesse. Une fois notre tarte prête à être dégustée, nous la savourons sur la terrasse de la ferme, entourés de la famille Gerothanassi, les montagnes et la nature autour de nous.