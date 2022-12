Des sources chaudes aux bains de volcans de boue, pause détente en Azerbaïdjan

En Azerbaïdjan, les soins bien-être ont un goût d’aventure. Il est possible de plonger dans certains paysages des plus particuliers. Du désert aux forêts luxuriantes, nous ferons l'expérience de la chaleur et du froid, de la boue et de l'eau.

La réserve de Gobustan, à une heure de Bakou comporte de multiples volcans de boue. L'Azerbaïdjan abrite la plus grande concentration au monde de volcans de boue, avec plus de 300 d'entre eux répartis dans tout le pays. Certains sont rassemblés ici, dans ce paysage post-apocalyptique.

Des volcans de boue dans la réserve de Gobustan en Azerbaïdjan. Euronews / Explore

D'après Sabina Kazimova, géologue au centre de surveillance sismique, "Certains des volcans en Azerbaïjan sont actifs, d’autres endormis, sous-marins, insulaires et peuvent aussi libérer activement du pétrole".

Ces cônes gargouillent, crachent et parfois font éruption avec une boue épaisse et froide. Sabina Kazimova explique que cela provient de gaz libérés par les volcans : "Lorsqu'un volcan de boue entre en éruption, des gaz sont libérés. Il y a 80 %, de méthane, mais aussi du dioxyde de carbone, de l'hydrogène et de l'azote".

Les volcans de boue fournissent de précieuses informations sur ce qui se déroule dans le sous-sol. Les géologues les considèrent comme des plateformes de forage exploratoire à disposition. Leur profondeur peut aller jusqu'à 15 kilomètres.

D'après la géologue, cette boue est très bonne pour la peau. "La boue volcanique est composée de plus de 90 minéraux, il y a un grand nombre de substances organiques, de sels minéraux et d'éléments chimiques.", explique t-elle.

Notre journaliste dans un volcan de boue. Euronews

Il est possible de faire une expérience de baignade différente et tout aussi insolite, dans la région de Masalli, dans le sud-est de l'Azerbaïdjan qui détient un forêt luxuriante et des sources chaudes. Toute cette région en est parsemée et l'une de ses sources s'appelle "Isti-su", ce qui si signifie "eau chaude".

Une source d'eau chaude dans la région de Masalli, Azerbaïdjan. Euronews / Explore

Allahyarov Qardashali est le directeur d'un centre de retraite d'Isti-su, "Cette eau contient entre autres, du potassium, du calcium, de l'iode et du brome. Elle est utilisée pour soigner. Elle peut aider à diminuer la tension abdominale, renforcer les os, traiter les articulations, les reins et guérir les brûlures.", soutient-il.

Si cette eau est si chaude c'est parce qu'elle vient de loin, d'une source à une température de 90°C, nichée à une profondeur comprise entre 90 et 250 kilomètres.