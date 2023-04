L'érosion, la pollution et le sur-tourisme poussent les villes à interdire les bateaux de croisière

Chaque année, environ 4,8 millions de personnes partent en croisière.

Avant la pandémie, ce chiffre était encore plus élevé, puisqu'il s'élevait à environ 30 millions de passagers.

Mais alors que le secteur des croisières se remet des conséquences dévastatrices du COVID-19, de nombreux ports où ces navires jettent l'ancre réévaluent leur présence. Certains espèrent même les interdire complètement en invoquant des préoccupations environnementales, sociales et économiques.

Que se passe-t-il donc dans le secteur des croisières et pourquoi certaines destinations font-elles leurs adieux à ces hôtels flottants géants ?

Les villes européennes limitent le nombre de croisiéristes pour lutter contre le sur-tourisme

Pendant la pandémie, les villes européennes qui luttent contre le sur-tourisme ont découvert ce que la vie pouvait être sans croisières. Pour certaines d'entre elles, cela a donné lieu à des tentatives d'interdiction ou de limitation du nombre de navires faisant escale dans ces ports.

En 2021, Venise a interdit aux grands navires de croisière de mouiller dans son centre historique. Les dommages causés à la lagune ont conduit l'UNESCO à menacer d'inscrire la ville sur sa liste des villes en danger si les navires n'étaient pas interdits de façon permanente.

Selon l'organisation, les grands navires polluent et érodent les fondations de la ville, qui souffre déjà d'inondations régulières. L'interdiction signifie que les grands navires de croisière et les porte-conteneurs ne peuvent plus pénétrer dans le canal de la Giudecca, qui mène à la célèbre place Saint-Marc de Venise.

Des tentatives ont déjà été faites pour empêcher l'entrée de ces grands navires, mais la législation précédente a été annulée. Mais la pression est montée lorsqu'en 2019, un paquebot de croisière s'est écrasé dans un port de Venise, blessant cinq personnes.

Et au moment de l'interdiction de 2021, même les compagnies de croisières se sont ralliées à la cause. Après l'annonce de l'interdiction, la Cruise Lines International Association (CLIA) a déclaré qu'elle "soutenait une nouvelle approche depuis de nombreuses années", la qualifiant de "grand pas en avant".

Un bateau de croisière passe devant la place Saint-Marc remplie de touristes. Luca Bruno/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

D'autres pourraient bientôt emboîter le pas à Ada Colau, maire de Barcelone, qui a récemment déclaré qu'elle limiterait le nombre de touristes de croisière dans la ville si elle était réélue en mai. De nouvelles mesures pourraient réduire de moitié le nombre de personnes débarquant, qui peut atteindre 200 000 par mois pendant la haute saison.

"Quarante pour cent des navires de croisière s'arrêtent pendant quatre heures. Ils n'apportent aucune retombée économique à la ville, et des milliers de personnes débarquent, posent de gros problèmes de mobilité et repartent. C'est une industrie que nous devons limiter", a-t-elle déclaré au Times en février.

La pollution est également un sujet de préoccupation à Barcelone, qui a été classée comme le pire port de croisière pour la pollution de l'air en Europe dans une étude réalisée par Transport & Environment l'année dernière.

Le maire de Marseille, le plus grand port de croisière de France, s'est également élevé contre l'industrie, affirmant qu'elle "étouffe" la ville avec la pollution de l'air. Amsterdam, Santorin et Dubrovnik ont également renforcé les restrictions imposées aux compagnies de croisière.

Une révélation post-pandémique sur les navires de croisière

Ce phénomène n'est toutefois pas limité à l'Europe. Les ports du monde entier décident qu'ils ne veulent pas d'un retour à la situation antérieure.

La baie de Monterey, en Californie, n'a accueilli que peu ou pas de navires depuis la période précédant le COVID-19. Elle en accueillait sept à douze par an et, cette année, plusieurs opérateurs devaient à nouveau s'y rendre. Mais en février, la ville a clairement fait savoir aux compagnies de croisière qu'elle ne souhaitait pas qu'elles reviennent.

Le conseil municipal n'a pas le pouvoir d'interdire purement et simplement les navires de croisière. En revanche, Monterey a supprimé les services de débarquement des passagers, ce qui signifie que les organisateurs de croisières devront embaucher eux-mêmes du personnel pour traiter les passagers sur le quai de la ville.

"J'espère que cette mesure indiquera à l'industrie de la croisière qu'elle n'est plus la bienvenue dans notre ville", a écrit Hans Uslar, directeur de la ville de Monterey, dans un rapport adressé au conseil municipal.

Leur préoccupation ? Éviter les "rejets accidentels dans la baie immaculée de Monterey". Le conseil municipal espère ainsi protéger l'environnement côtier de la région, qui n'est qu'une partie du sanctuaire marin national de la baie de Monterey, d'une superficie de plus de 9 000 kilomètres carrés.

Les énormes navires de croisière inquiètent les habitants des villes portuaires du monde entier. Arnulfo Franco/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

En novembre, Bar Harbor, dans l'État américain du Maine, a également décidé d'imposer des limites strictes au nombre de touristes pouvant débarquer des navires.

À partir de 2024, seuls 1 000 passagers et membres d'équipage seront autorisés à s'y rendre chaque jour. Le nombre moyen de passagers d'une croisière est actuellement d'environ 3 000 personnes, ce qui représente un coup dur pour les opérateurs désireux d'accoster dans la ville.

Ces limites ont été fixées à la suite d'une pétition lancée par la population locale pour limiter le nombre de touristes, estimant qu'elle était "submergée" par les croisières. Cette évolution n'est pas surprenante : une enquête réalisée en 2021 a révélé qu'une majorité des habitants de Bar Harbour n'étaient pas satisfaits de la présence de ces énormes navires.

Plus de 50 % des personnes interrogées ont déclaré que le tourisme de croisière était plus négatif que positif pour Bar Harbour. La qualité de vie est perçue comme ayant baissé de 53 % à cause de l'industrie.

Les navires de croisière rapportent-ils de l'argent là où ils accostent ?

L'un des principaux arguments avancés par les partisans du maintien des navires de croisière est leur contribution à l'économie locale. Mais les passagers de ces navires géants dépensent-ils réellement de l'argent dans les villes où ils accostent ?

Plusieurs études ont montré que les passagers débarquant des navires ne contribuent pas autant à l'économie locale qu'on pourrait le penser. Avec toute la nourriture, les boissons et les souvenirs qu'ils peuvent désirer à bord, l'argent reste en mer.

Il n'est donc pas surprenant d'apprendre que le plus grand navire de croisière du monde, le Wonder of the Seas, possède une vingtaine de restaurants, un théâtre de 1 400 places et des boutiques qui vendent de tout, des montres de luxe à la haute couture. Selon la formule choisie, la nourriture et les boissons sont souvent incluses et les achats sont exonérés de taxes et de droits de douane.

Une étude menée à Bergen, en Norvège - une escale populaire pour les excursions dans les fjords - a révélé que jusqu'à 40 % des passagers ne quittaient jamais le navire. Ceux qui sont descendus à terre ont dépensé en moyenne moins de 23 euros.

Des études menées à Bergen, en Norvège, montrent que les passagers ne dépensent pas autant qu'on pourrait le croire dans les ports. AP Photo/Brian Witte

D'autres recherches menées par la ville norvégienne en 2013 ont révélé que la durée du séjour était probablement l'un des facteurs les plus importants dans le montant des dépenses des passagers. La durée moyenne d'un séjour dans un port est d'environ huit heures, mais elle peut varier considérablement en fonction de l'itinéraire du navire. Dans certains ports, comme celui de Barcelone, la durée peut n'être que de quatre heures.

Et les dépenses restent faibles même lorsque les passagers ont plus d'occasions de dépenser leur argent.

Le secteur des croisières affirme que la contribution moyenne d'un passager à l'économie locale est bien plus élevée que l'estimation de Bergen, à savoir environ 100 dollars (91 euros) par jour.

L'un des moyens de combler l'écart serait d'augmenter la taxe sur les passagers prélevée dans les ports, qui se situe actuellement entre 4 et 14 euros par personne.

Le secteur des croisières affirme qu'il prend des mesures pour améliorer son impact environnemental et social.

Les compagnies de croisière ont été parmi les premières du secteur maritime à s'engager à réduire les émissions de carbone de 40 % d'ici à 2030, selon la CLIA. Certaines se sont même engagées à atteindre le niveau zéro d'ici à 2050.

Reste à savoir si ces objectifs ambitieux suffiront à apaiser le ras-le-bol des habitants des villes portuaires.