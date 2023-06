Attaque de requins en Égypte : ces accidents sont-ils fréquents dans la mer Rouge ?

Par Euronews Travel avec AP

Un Russe a été mortellement attaqué ce jeudi 8 juin 2023 par un requin. Le drame s'est joué au large d'une plage de la ville de Hurghada, au bord de la mer Rouge. Un tronçon de 74 kilomètres du littoral restera fermé jusqu'à dimanche.

Un homme russe est mort après avoir été attaqué par un requin jeudi au large d'une des stations balnéaires égyptiennes de la mer Rouge, ont annoncé les autorités égyptiennes et russes.

Le Ministère égyptien de l'Environnement a déclaré que l'homme avait été tué après avoir été attaqué par un requin tigre dans les eaux près de la ville d'Hurghada. Les autorités ont fermé un tronçon de 74 kilomètres du littoral, annonçant qu'il restera interdit jusqu'à dimanche.

Le Ministère a déclaré plus tard que les autorités avaient attrapé le requin et qu'ils l'examinaient dans un laboratoire pour tenter de déterminer les raisons de l'attaque rare.

Le consulat russe à Hurghada a identifié l'homme comme un citoyen russe mais n'a pas donné son nom.

Les attaques de requins sont-elles courantes en Égypte ?

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre un homme se débattant dans l'eau avant d'être attaqué à plusieurs reprises par un requin qui l'entoure, puis d'être entraîné sous lui.

Les attaques de requins sont rares dans les régions côtières de la mer Rouge. Cependant, en 2022, deux attentats mortels à Hurghada en quelques jours, tuant un touriste autrichien et un roumain.

Un touriste nage dans la mer Rouge, à Charm el-Cheikh, en Égypte. AP Photo

Les stations balnéaires égyptiennes de la mer Rouge, dont Hurghada et Charm el-Cheikh, comptent certaines des destinations balnéaires les plus renommées du pays et sont populaires auprès des touristes européens.

Les plongeurs sont attirés par les tombants abrupts des récifs coralliens juste au large, qui offrent une vie marine riche et colorée.

L'Égypte a cherché ces dernières années à relancer le secteur vital du tourisme, mis à mal par des années d'instabilité politique, la pandémie de coronavirus et la guerre en Ukraine.

Comment réduite le risque d'attaque?

Les requins tigres sont de grandes espèces qui résident dans les eaux tropicales et tempérées et sont parmi les requins les plus cités par l'International Shark Attack File pour les attaques non provoquées contre les humains.

Cette base de données internationale des attaques de requins indique cependant que le risque d'être attaqué est très faible. Il n'y a environ qu'une chance sur 4 millions de mourir dans un incident lié aux requins.

Mais il existe quelques gestes pour minimiser encore plus le risque, comme rester hors de l'eau la nuit, si des requins ont été repérés dans la zone ou si vous saignez d'une plaie ouverte.

Les nageurs sont également invités à rester en groupe car les requins s'attaquent majoritairement aux personnes seules, de s'abstenir d'éclabousser excessivement et de rester près du rivage.

Si un requin attaque, l'International Shark Attack File indique que la meilleure stratégie consiste à le frapper sur le bout de son nez ou à viser des points vulnérables comme ses branchies et ses yeux.