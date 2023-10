Sur les traces du patrimoine musical de Newport, fief de la folk

Auteur-compositeur-interprète d'Irlande du Nord, Foy Vance a entrepris un voyage dans plusieurs grandes villes des États-Unis. Cette fois, il fait étape à Newport, dans le Rhode Island, superbe ville portuaire située à 90 minutes de Boston et dotée d'un patrimoine musical surprenant.

Une scène folk florissante a insufflé à la ville côtière de Newport, une réputation nationale en matière de musique live. Le Newport Folk Festival en est le point d'orgue chaque année. L'événement a accueilli des artistes légendaires comme Bob Dylan, Johnny Cash et Joni Mitchell.

"La folk, ce sont les gens"

Jay Sweet, le directeur exécutif du festival, nous livre sa définition de la folk. "Je ne l'ai jamais vraiment vu comme un genre honnêtement," affirme-t-il. Le terme "fait référence à ceux qui ont un peu cet état d'esprit anti-autoritaire et égalitaire qui veut que si tu n'as pas de chez toi, on t'en offre un parce que tu fais probablement quelque chose d'anticonformiste," décrit-il. "C'est comme cela que je définis mon public et la folk : la folk, ce sont les gens," souligne-t-il.

"On affiche complet en moins de 30 minutes," poursuit Jay Sweet. "Les billets partent sans que personne ne sache qui sera là : je ne crois pas que ce soit le cas pour beaucoup de grands festivals comme Newport," fait-il remarquer. "Il y a énormément de confiance, on doit offrir aux spectateurs, une expérience qui les fait se sentir vivants : c'est mon boulot," résume-t-il.

"Ce n'était pas l'éclate dans les années 50 aux États-Unis," renchérit le directeur du Newport Folk Festival. "Dès le tout premier festival, il s'agissait d'offrir un lieu qui soit un havre de paix pour tous les musiciens marginaux, de créer un endroit sûr pour ces artistes qui disent la vérité au pouvoir," explique-t-il avant d'ajouter : "C'est une responsabilité assez lourde à assumer, à maintenir."

"Depuis les débuts du festival, il y a une scène vraiment incroyable ici, de la musique à chaque coin de rue," décrit Jay Sweet. "Si tu veux voir plus de concerts que tu n'en as jamais vus sur une période donnée, ici, tu en verras plus que nulle part ailleurs dans le monde sur ce laps de temps," assure-t-il.

"Voir tout ce que l'on ne peut pas voir depuis le rivage"

C'est fascinant d'écouter Jay Sweet raconter l'histoire musicale qui s'est jouée à Newport, comme le premier concert électrique de Bob Dylan qui a eu lieu au festival en 1965 et qui est aujourd'hui considéré comme un moment charnière dans l'histoire du rock.

Mais selon Jay, pour pleinement apprécier Newport, il faut naviguer sur les eaux qui entourent la ville. Nous prenons donc la direction du port pour rencontrer le guide navigateur David McCurdy qui organise des excursions touristiques dans la baie, pour avoir un point de vue totalement différent sur le magnifique littoral de la ville.

"C'est une ville extraordinaire où il y a tant de choses à faire," estime David McCurdy. "La nourriture est géniale, la musique est géniale et puis, le centre-ville est incroyable, il y a toutes sortes de restaurants, des bars avec des concerts, des endroits pour écouter du blues, il y a des groupes locaux qui jouent dans les bars de la ville, on peut passer de bons moments, il y a tant à faire et puis, j'adore pouvoir monter dans mon voilier et être dans la baie deux minutes après," précise-t-il. "On va sortir et voir tout ce que l'on ne peut pas voir depuis le rivage : des maisons incroyables et des bateaux extraordinaires," indique-t-il en nous invitant à embarquer à bord de son voilier.

Foy Vance à bord du voilier de David McCurdy

Quand on explore Newport et ses environs, on n'est jamais loin du rivage avec plus de 400 miles de magnifiques côtes et anses à découvrir dans toutes les directions et rien de tel que d'être sur l'eau pour avoir une vue d'ensemble de cette ville historique.

David profite de notre sortie dans la baie pour nous faire visiter Rose Island qui abrite un ancien phare que les visiteurs peuvent louer pour y passer la nuit et qui n'est accessible qu'en bateau.

"On peut dire que c'est une chambre d'hôte sans hôte, donc vous apportez toute votre nourriture, vous cuisinez sur les grils à gaz à disposition à l'extérieur et vous avez un endroit sympa pour passer la nuit, vous pouvez louer tout le phare si vous voulez," explique notre guide.

C'est sincèrement un endroit idéal pour écrire des chansons et s'éloigner de tout, estime Foy Vance.

Rose Island n'est accessible qu'en bateau

De la musique live dans les bars, mais pas seulement

Retour sur la terre ferme. Après un petit arrêt pour goûter la célèbre limonade givrée de Del's à Newport, un incontournable du Rhode Island, nous partons à la rencontre de Bill Bartholomew, musicien local, journaliste et passionné de folk qui a proposé de nous faire découvrir quelques-uns de ses endroits préférés.

"Cette île a une histoire indigène très importante, une histoire coloniale vraiment très importante et il y a une tradition d'écrivains et de peintres," explique-t-il. "Si l'on se penche sur l'histoire de Newport, il y a ce développement constant d'une sorte d'épicentre culturel magique," assure-t-il. "Il s'agit évidemment d'une infrastructure géniale pour nous en tant qu'artistes, mais en réalité, c'est pour tous ceux qui veulent se lancer dans ce type d'aventure," indique-t-il.

"Si tu cherches un endroit où venir faire un tour, où trouver de la musique, en particulier de la musique originale, si tu cherches de la bonne nourriture, un super environnement, des activités de plein air géniales, alors Newport dans le Rhode Island est idéal," invite Bill Bartholomew. "Tous les parcours de vie y sont représentés, y compris cette catégorie d'artistes qui a créé cette identité," souligne-t-il.

Bill Bartholomew, en concert au Bliss

Et pour trouver de la bonne musique, selon Bill, Broadway est le bon endroit. On y trouve notamment Pour Judgement, mais d'autres lieux se prêtent à la musique live la plupart des soirs de la semaine. "Je pense que le meilleur de la scène musicale de Newport, c'est la communauté underground qui est totalement ouverte au public," déclare Bill qui nous invite le soir même à un concert avec des artistes locaux dans un lieu appelé Bliss semblable à un pavillon familial.

Les soirées folk underground de Bill sont excellentes pour s'imprégner de l'atmosphère locale, écouter les incroyables talents de Newport et pour Foy Vance, la meilleure façon de terminer son séjour sur place, c'est-à-dire en se produisant lui aussi avec sa guitare sur scène.